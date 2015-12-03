高通将与小米签订专利使用许可协议

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透12月2日 - 芯片制造商高通(Qualcomm)(QCOM.O)与小米科技签署许可协议，允许小米使用其专利生产销售3G和4G设备。
小米手机业务实现了快速增长，该公司称其产品设计精良但价格低于苹果(AAPL.O)公司iPhone。
高通股价周三收高5.17%，报51.85美元。
按照协议，小米要支付的专利使用费用与高通向中国国家发改委提交的整改计划相一致。
高通与发改委就该公司违反中国反垄断法事宜达成妥协。
截至周二收盘，高通股价今年累计下跌近三分之一。(完)
(编译 王丽鑫；审校 王颖)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。