高通将与小米签订专利使用许可协议

路透12月2日 - 芯片制造商高通(Qualcomm)(QCOM.O)与小米科技签署许可协议，允许小米使用其专利生产销售3G和4G设备。

小米手机业务实现了快速增长，该公司称其产品设计精良但价格低于苹果(AAPL.O)公司iPhone。

高通股价周三收高5.17%，报51.85美元。

按照协议，小米要支付的专利使用费用与高通向中国国家发改委提交的整改计划相一致。

高通与发改委就该公司违反中国反垄断法事宜达成妥协。

截至周二收盘，高通股价今年累计下跌近三分之一。(完)