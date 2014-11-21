版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2014年 11月 21日 星期五 10:01 BJT

李克强称高通在中国的机遇大于挑战

中国总理李克强周四在世界互联网大会上表示，高通在中国的机遇大于挑战。高通正准备面对中国可能创记录新高的反垄断罚款。高通一直在与中国发改委进行磋商，很快料将取得和解。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐