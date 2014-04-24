高通面临美证交会对其在华行贿指控

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透旧金山4月23日 -业界领先的移动晶片生产商高通(QCOM.O)周三表示，因公司涉嫌在中国贿赂与国有企业有关的人士，可能面临美国当局的民事强制措施。
随着美国市场智能手机销量的逐步下滑，中国已成为高通的主要市场。但该公司在中国开展业务时经常遭遇中方对专利使用费有异议，还要面对反垄断调查。
高通在第二季财报中表示，已经接到美国证券交易委员会(SEC)洛杉矶办公室的通知，被告知当局已初步决定将对该公司采取强制措施，因其违反了反海外腐败法(FCPA)。
高通称，公司自行展开的调查发现，存在一些“向与中国国有企业或机构相关的人员提供特别的招聘机会、礼品或其他好处”的情况。
该公司认为，所提供的好处总价值不到25万美元。
高通称，在3月13日收到了SEC洛杉矶办公室的通知，被告知了这一初步裁决。该公司在4月4日提交了一份材料，阐述了公司认为并未违反FCPA的原因。
中国反垄断监管机构也在调查高通，因为怀疑该公司收费过高且滥用市场地位。若情况属实可能会课以超过10亿美元的罚金。
在周三与分析师举行的季度电话会议上，该公司高管多次否认公司曾违反FCPA，不过拒绝提供有关SEC指控的更多细节。(完)
(编译 徐文焰；审校 高琦)
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