中国质检总局对189家进口食品企业加严监管 可口可乐与统一上榜

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京8月31日 - 中国国家质检总局日前表示，决定对189家进口食品企业采取加严监管措施，美国可口可乐、中国台湾统一企业（股）公司等知名企业均榜上有名。
该局网站发布新闻稿称，上述189家企业包括进口商66家、境外生产企业61家、境外出口商62家。为保障进口食品安全，决定对上述企业采取加严监管措施，在再次进口相关产品时，应按要求提供相应检测报告或合格证明材料。
被列入《进口食品化妆品安全风险预警通告(境外生产企业)》名单中涉及126家境外食品生产企业，其中美国可口可乐再次对华出口浓缩蔬菜果汁饮料(包括冷冻的)时需随附菌落总数项目的检测报告；而中国台湾的统一企业(股)公司，再次对大陆出口方便面时需随附大肠菌群项目的检测报告
质检总局表示，被列入“进口食品化妆品安全风险预警通告”的企业要及时进行整改，提高进口食品质量，待满足“进口食品不良记录管理实施细则”规定的解除风险预警条件后，可按规定从名单中撤除。（完）
欲览质检总局通告原文，定点击链接：here
(发稿 李子木；审校 沈燕/曾祥进)
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