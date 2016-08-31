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中国财经 | 2016年 8月 31日 星期三 16:09 BJT

中国质检总局对189家进口食品企业加严监管 可口可乐与统一上榜

路透北京8月31日 - 中国国家质检总局日前表示，决定对189家进口食品企业采取加严监管措施，美国可口可乐、中国台湾统一企业（股）公司等知名企业均榜上有名。

该局网站发布新闻稿称，上述189家企业包括进口商66家、境外生产企业61家、境外出口商62家。为保障进口食品安全，决定对上述企业采取加严监管措施，在再次进口相关产品时，应按要求提供相应检测报告或合格证明材料。

被列入《进口食品化妆品安全风险预警通告(境外生产企业)》名单中涉及126家境外食品生产企业，其中美国可口可乐再次对华出口浓缩蔬菜果汁饮料(包括冷冻的)时需随附菌落总数项目的检测报告；而中国台湾的统一企业(股)公司，再次对大陆出口方便面时需随附大肠菌群项目的检测报告

质检总局表示，被列入“进口食品化妆品安全风险预警通告”的企业要及时进行整改，提高进口食品质量，待满足“进口食品不良记录管理实施细则”规定的解除风险预警条件后，可按规定从名单中撤除。（完）

欲览质检总局通告原文，定点击链接：here

(发稿 李子木；审校 沈燕/曾祥进)

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