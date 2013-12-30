全聚德开盘一度涨停 习近平光临包子铺引发市场遐想

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透上海12月30日 -中国国家主席习近平上周末光顾北京老字号庆丰包子铺用餐，引发国内资本市场关注。北京知名餐饮品牌全聚德(002186.SZ)周一开盘一度涨停。
周一全聚德以20.74元涨停价开盘，之后有所回落。开盘30分钟，该股报20.14元，涨6.84%或1.29元。
据国内媒体报导，庆丰包子铺一度被认为是聚德华天控股公司旗下公司，全聚德是后者的大股东之一，市场将全聚德视为“包子概念股”。不过，据媒体调查，庆丰包子铺与上市公司并无直接联系，庆丰包子铺属于北京西城区国资委旗下华天集团，属100%国资。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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