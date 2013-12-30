全聚德开盘一度涨停 习近平光临包子铺引发市场遐想

周一全聚德以20.74元涨停价开盘，之后有所回落。开盘30分钟，该股报20.14元，涨6.84%或1.29元。

据国内媒体报导，庆丰包子铺一度被认为是聚德华天控股公司旗下公司，全聚德是后者的大股东之一，市场将全聚德视为“包子概念股”。不过，据媒体调查，庆丰包子铺与上市公司并无直接联系，庆丰包子铺属于北京西城区国资委旗下华天集团，属100%国资。（完）