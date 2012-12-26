泉州金改引导民间资金进入实体经济

路透北京12月26日 - 中国民营经济重镇--福建省泉州市的金融服务实体经济综合改革试验区总体方案日前获国务院批准通过.最大看点是提出多项支持实体经济措施,引导民间资金以股权、债券投资形式有序进入实体经济.这也是继温州、珠三角之后的第三个国家级金融综合改革试验区.

中国证券报周三报导,方案提出,泉州将加大对小微企业及民生金融支持力度,扩大直接融资规模,支持符合条件企业上市.支持上市公司优化重组,通过增发、配股等方式筹集资金,增强资本实力.支持企业以股权对价进行换股收购、合并;积极推进非上市公司股份转让试点.

"泉州金改方案在建设多元化金融服务体系、规范民间融资、发展地方金融机构等方面,都有较大突破或预留一定空间,将为化解民间资本多、投资难,中小微企业多、融资难等问题开辟新路."泉州市市长黄少萍表示.

方案显示,泉州将引导重点上市后备企业和上市公司规范运作,培育一批具有较强市场竞争力的行业龙头企业,提高直接融资比重,支持符合条件的企业发行非金融企业债务融资工具、企业(公司)债.支持开展区域集优票据试点.建立健全中小企业再担保体系,提供增信服务.

方案明确,泉州将规范发展民间融资,推动民间投资多元化.支持民间资金参与地方金融机构改革,鼓励民间资金根据有关规定发起设立或参股村镇银行、贷款公司、农村资金互助社等新兴农村金融机构.规范发展产业投资基金、股权投资基金、创业(风险)投资基金.

方案称,泉州将完善信贷管理机制.鼓励在泉银行业金融机构对小微企业单独配置人力和财务资源,单独实施客户认定、信贷评审及会计核算,推动资源向小微企业倾斜和集聚.支持银行业金融机构加大服务小微企业专营机构建设力度,推广专利权、商标权、股权、应收账款等权利质押和供应链融资等.

同时,发展信托业务和融资租赁业务.探索现金管理产品、报价回购、约定回购式证券交易等创新试点.支持符合条件的期货经营机构开展期货投资咨询等创新业务,支持期货交易所在泉州指定符合条件的仓库为期货交割库.

目前泉州市纺织服装、鞋业、石油化工三个产业集群产值超千亿,规模以上工业产值分别达1,551.4亿元人民币、1,402.48亿元和1,193.75亿元;机械制造、建筑建材两个产业集群产值超500亿元,规模以上工业产值分别达624.93亿元和764.73亿元.(完)

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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