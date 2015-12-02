独家：不满不良贷款纠纷 Quicken或退出美国政府房屋贷款计划

路透纽约12月2日 - 美国第三大抵押贷款机构Quicken Loans正在考虑淡出一项政府计划，成为大型贷款机构出走潮的最新一家。这项政府计划曾经在金融危机期间为楼市提供救命援助。

联邦住宅管理局(FHA)的这项计划协助首次购房民众贷款，分析师指出，大型金融机构纷纷退出此计划，可能导致下次楼市景气下滑时，政府资金将面临巨大损失。FHA官员表示，他们并未感觉到有此风险威胁。

连同Quicken在内，美国前四大抵押贷款机构目前都因为FHA处理不良贷款方式，而与FHA发生纠纷。另外三家机构分别为摩根大通(JPM.N)、美国银行(BAC.N)及富国银行(WFC.N)。

这三大银行因不满FHA处理申诉的作法，已经缩减透过FHA计划的放贷业务。Quicken是FHA计划的最大贷款机构，公司创办人兼董事长DanGilbert向路透表示，公司目前正在研究也要淡出这项计划。他表示，Quicken同时考虑削减在这项计划的风险承担。

根据行业刊物Inside Mortgage Finance的资料，在FHA今年上半年的贷款量之中，Quicken占了近6%，贷款金额约60亿美元。(完)