独家：不满不良贷款纠纷 Quicken或退出美国政府房屋贷款计划

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透纽约12月2日 - 美国第三大抵押贷款机构Quicken Loans正在考虑淡出一项政府计划，成为大型贷款机构出走潮的最新一家。这项政府计划曾经在金融危机期间为楼市提供救命援助。
联邦住宅管理局(FHA)的这项计划协助首次购房民众贷款，分析师指出，大型金融机构纷纷退出此计划，可能导致下次楼市景气下滑时，政府资金将面临巨大损失。FHA官员表示，他们并未感觉到有此风险威胁。
连同Quicken在内，美国前四大抵押贷款机构目前都因为FHA处理不良贷款方式，而与FHA发生纠纷。另外三家机构分别为摩根大通(JPM.N)、美国银行(BAC.N)及富国银行(WFC.N)。
这三大银行因不满FHA处理申诉的作法，已经缩减透过FHA计划的放贷业务。Quicken是FHA计划的最大贷款机构，公司创办人兼董事长DanGilbert向路透表示，公司目前正在研究也要淡出这项计划。他表示，Quicken同时考虑削减在这项计划的风险承担。
根据行业刊物Inside Mortgage Finance的资料，在FHA今年上半年的贷款量之中，Quicken占了近6%，贷款金额约60亿美元。(完)
(编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。