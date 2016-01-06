中国多家航空公司宣布与去哪儿网暂停旗舰店合作

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月5日 - 中国多家大型航空公司宣布关闭在去哪儿网(QUNR.O)的旗舰店，与其暂停合作。
去哪儿网是中国第二大在线旅行网站，通过提供低折扣机票吸引了大量消费者。
继国航(601111.SS)、东方航空(600115.SS)、南航(600029.SS)、海航(600221.SS)以及首都航空之后，海航集团旗下天津航空与祥鹏航空周二宣布关闭在去哪儿网的旗舰店。
天津航空与祥鹏航空发布声明称，他们接到了旅客对去哪儿网的投诉，包括多收退改签费用、未及时通知不正常航班信息等。
去哪儿网12月31日在其新浪官方微博上称，“近日，南方航空、海南航空均提出将去哪儿网网页上的机票展示由价格排序改为时间排序。去哪儿网认为，按价格排序方式符合用户的正常搜索预订习惯，70%的消费者都会根据价格来选择航班和供应商。”
去哪儿网在声明中称，在暂停合作期间，消费者可以继续在去哪儿网上正常购买南航和海航的机票。
去哪儿网没有对路透寻求置评的请求作出回应。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。