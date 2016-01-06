中国多家航空公司宣布与去哪儿网暂停旗舰店合作

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京1月6日 - 中国多家大型航空公司宣布关闭在去哪儿网 的旗舰店，与其暂停合作。

去哪儿网是中国第二大在线旅行网站，通过提供低折扣机票吸引了大量消费者。

继国航 、东方航空 、南航 、海航 以及首都航空之后，海航集团旗下天津航空与祥鹏航空周二宣布关闭在去哪儿网的旗舰店。

天津航空与祥鹏航空发布声明称，他们接到了旅客对去哪儿网的投诉，包括多收退改签费用、未及时通知不正常航班信息等。

去哪儿网12月31日在其新浪官方微博上称，“近日，南方航空、海南航空均提出将去哪儿网网页上的机票展示由价格排序改为时间排序。去哪儿网认为，按价格排序方式符合用户的正常搜索预订习惯，70%的消费者都会根据价格来选择航班和供应商。”

去哪儿网在声明中称，在暂停合作期间，消费者可以继续在去哪儿网上正常购买南航和海航的机票。

去哪儿网没有对路透寻求置评的请求作出回应。(完)