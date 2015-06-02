美国个股：Silver Lake将牵头对去哪儿网的5亿美元投资

路透6月1日 - 私募股权公司Silver Lake Partners LP周一表示，将牵头对中国旅游网站--去哪儿网 的5亿美元投资。去哪儿网是中国互联网搜索引擎公司百度 旗下公司。

Silver Lake表示，将以可转换债券的方式向去哪儿网投资3.3亿美元，这是该公司在中国的第二大投资，规模仅次于其与阿里巴巴 的交易。另一位未表明身份的投资者将提供剩余的1.7亿美元投资。

去哪儿网表示，将用这笔资金扩大移动业务，并增加产品线。

Silver Lake目前持有去哪儿网2%的高级无担保可转换票据，最初的转换价为每单位美国存托凭证55美元。去哪儿网美国存托凭证周一收报46.01美元。