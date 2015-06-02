美国个股：Silver Lake将牵头对去哪儿网的5亿美元投资

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透6月1日 - 私募股权公司Silver Lake Partners LP周一表示，将牵头对中国旅游网站--去哪儿网 的5亿美元投资。去哪儿网是中国互联网搜索引擎公司百度 旗下公司。
Silver Lake表示，将以可转换债券的方式向去哪儿网投资3.3亿美元，这是该公司在中国的第二大投资，规模仅次于其与阿里巴巴 的交易。另一位未表明身份的投资者将提供剩余的1.7亿美元投资。
去哪儿网表示，将用这笔资金扩大移动业务，并增加产品线。
Silver Lake目前持有去哪儿网2%的高级无担保可转换票据，最初的转换价为每单位美国存托凭证55美元。去哪儿网美国存托凭证周一收报46.01美元。
去哪儿网2014年营收达17.6亿元人民币(2.83亿美元)，高于2013年的8.509亿元人民币。(完) (编译 许娜；审校 李婷仪)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。