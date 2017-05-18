香港金融：首个网上发票融资交易平台Qupital获阿里创业基金等领投融资

路透香港5月18日 - 香港首个网上发票融资交易平台Qupital周四称，最近完成了200万美元的种子轮融资，领投方为概念资本（MindWorks Ventures）和阿里巴巴创业者基金（Alibaba Entrepreneurs Fund）。

跟投方则包括DRL Capital及位于香港的家族办公室Aria Group等，资金用于扩张业务及团队，并开拓东南亚国家市场。

据Qupital的声明，公司两位创办人黄永东和陈盛源均为“90后”，在求学及工作期间，他们发现到市场缺乏有效的中小企业融资方案，于是，他们在2016年3月成立Qupital，建立了一个平台，让中小企能将应收账款转化成现金，获得所需的流动资金，同时为专业投资者带来收益。

黄永东指出，很多企业都以赊销方式交易，然而，一般账期长达两、三个月或以上，对中小企造成周转压力，尤其是对资金需求较高的旺季时分。所以，市场对快速及短期的融资方案是存在很大需求的。

“再者，传统金融机构倾向为中小企提供的中长期贷款或透支服务，普遍缺乏弹性、额度不够、需要抵押品、繁复手续或冗长审批时间，这些因素都催生了Qupital。”他说。

目前，Qupital在出口、制造及分销等领域为中小企业提供服务，同时积极寻找对冲基金、家族办公室等成熟的专业投资者为项目配对。

声明引述一份报告指出，超过25%的香港中小企业认为，流动资金不足是业务发展和推动国际化的主要障碍。现时，整个亚洲中小企业的融资缺口达2,000亿美元，而单在中国的应收账款全年总额高达30,000亿美元，因此发票融资的市场是十分庞大。