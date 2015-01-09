印尼称发现了亚航失联客机黑匣子的信号

中国环保部督查发现逾5000家企业存在环境问题 占检查总数逾六成
路透北京5月9日 - 新华社周二报导，中国环保部对京津冀及周边地区“2+26”城市的大气污染防治强化督查已开展一个月。截至5月7日，28个督查组共督查8,447家企业（单位），发现5,594家企业存在环境问题，约占检查总数的66.2%。
路透雅加达/庞卡兰布翁1月9日（记者 Charlotte Greenfield/Kanupriya Kapoor） - 印尼一名官员称，寻找亚航失联客机残骸的搜救团队周五发现了黑匣子的信号。
从印尼泗水飞往新加坡的亚航QZ8501航班12月28日从雷达屏幕上消失，机上有162人，没有幸存者。
该机型的黑匣子位于机尾。官员们曾警告称，黑匣子可能已经脱离机尾。
印尼国家运输安全委员会调查员Santoso Sayogo指出，黑匣子似乎已经不在尾部。
“我们从现场收到的最新消息显示，信号探测器已经监测到声波，”他对路透说道。
“我们祈祷这就是黑匣子。需要潜水员进行确认。不幸的是，黑匣子似乎不在机尾。潜水员需要去确认黑匣子的位置。”
失事飞机的机尾周三被发现，距离该机失联前的最后位置约30公里，位于水下约30米的海床上。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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