印尼称发现了亚航失联客机黑匣子的信号

路透雅加达/庞卡兰布翁1月9日（记者 Charlotte Greenfield/Kanupriya Kapoor） - 印尼一名官员称，寻找亚航失联客机残骸的搜救团队周五发现了黑匣子的信号。

从印尼泗水飞往新加坡的亚航QZ8501航班12月28日从雷达屏幕上消失，机上有162人，没有幸存者。

该机型的黑匣子位于机尾。官员们曾警告称，黑匣子可能已经脱离机尾。

印尼国家运输安全委员会调查员Santoso Sayogo指出，黑匣子似乎已经不在尾部。

“我们从现场收到的最新消息显示，信号探测器已经监测到声波，”他对路透说道。

“我们祈祷这就是黑匣子。需要潜水员进行确认。不幸的是，黑匣子似乎不在机尾。潜水员需要去确认黑匣子的位置。”

失事飞机的机尾周三被发现，距离该机失联前的最后位置约30公里，位于水下约30米的海床上。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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