欧元债市：葡萄牙公债收益率下滑，因经济进一步显露改善迹象

* 葡萄牙公债收益率下滑，因经济数据令人放心

* 短期德债跑输，受Ifo数据打压

路透伦敦11月22日 - 葡萄牙公债收益率周五下滑，葡萄牙债市表现优于其他欧元区债市，因之前该国公布的经济数据显示经济继续处于初步复苏状态。

市场预期，葡萄牙的国际金主在未来几周完成第三季和最后一季救助评估后，会对该国表现表示满意，这也支撑收益率下滑的走势。

周五葡萄牙公布的经济数据显示，今年前九个月经常账转为盈余10.16亿欧元，去年同期为赤字25.45亿欧元。

随着该国经济开始从1970年代以来最严重衰退中复苏，葡萄牙目标在2014年中左右脱离2011年开始的国际救助。

葡萄牙10年期公债收益率 跌11个基点，报5.98%，表现由于希腊10年期公债收益率，后者升13个基点，报8.81%。

市场对葡萄牙的看法已经改善，一周前，穆迪将葡萄牙评等展望由负面上调至稳定，令该国10年期公债收益率进一步远离7月触及的8%上方无法持续水准。

德债本周下滑，因德国经济数据强劲，给了投资人获利了结的借口。

德国11月企业景气判断指数升至远高于预估的水准，且触及2012年4月来最高，显示德国这个欧洲最大经济体今年疲弱开局之后，正在稳步复苏。

德债期货 收盘变动不大，报140.95，但本周下滑。10年期德债收益率 持稳在1.75%。

对利率预期更为敏感的短债表现逊色，两年期德债收益率 升4个基点，报0.13%，五年期德债收益率 升2.8个基点，报0.69%。(完)

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