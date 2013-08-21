葡萄牙经济：第二季摆脱衰退但仍面临两难，进一步减支恐扼杀复苏萌芽

路透里斯本8月20日 - 葡萄牙经济走出长期衰退，说明欧洲的撙节药方可能有其疗效，但这也给葡萄牙政府及其金主构成两难，因为已拟定的新一波预算削减措施可能扼杀脆弱的经济复苏。

因此很多分析师预计，当葡萄牙下个月同欧洲与国际货币基金组织(IMF)贷款人进行援助评估时，将会协商再次放松对该国的预算赤字目标。贷款人则可能相应要求葡作出更长期的减支承诺。

当前这轮援助将在2014年中结束，一些专家建议，如果对葡给予不那么严格的第二笔贷款，则可帮助其把进一步减支分布到更长时间来实施，同时无需伤害刚萌芽的经济增长，也不会再次激起国内对撙节的抗议。

葡萄牙第二季国内生产总值(GDP)较上季增长1.1%，超出预期，并打破两年半来的衰退局面，不过GDP较上年同期仍低2%，且2013年全年预计会萎缩约2%。

第二季GDP初值未提供分项数字，但分析师称，由于今年初开始实施的大规模加税，内需可能已再次下滑。

“这种增长表明葡萄牙走上了正确的道路，即便这不是坦途，”德国商业银行分析师Ralph Solveen说。他未排除年内GDP进一步下滑的可能，因为葡萄牙经济形势依然脆弱，前景要取决于未来数月会有多少新的撙节措施。

花旗分析师Giada Giani说，虽然“出口有些改善，内需也未恶化，但基本形势仍然十分疲弱，我觉得未来几个季度的经济增长会低得多。”

由于撙节措施压制内需，葡萄牙经济回暖主要是得益于出口转好，但有人质疑出口动能能否持续。

葡石油企业Galp旗下Sines炼厂新设一个柴油单元，葡并因此成为柴油净出口国，而第二季出口也是受此推动。但该柴油单元已经是在满载运行。

**没有免费的午餐**

葡萄牙政府预计，2014年将是2009年以来首个全年增长的年份，但Giani称“若他们按计划推进所有减支措施，明年将肯定还是负增长。”

葡萄牙将需主要在明年落实47亿欧元的支出削减，以实现预算赤字与GDP降至4%的目标。今年这个比重需从去年的6.4%削减到5.5%。

若不减赤来降低债负，葡萄牙不太可能重获投资者信心，并按计划在2014年中完全重返市场融资，如果这样，则将需要欧洲进一步出手支援。一个季度的经济增长不太可能改变这种处境。

但Giani称，天下没有免费的午餐，欧洲将要求新的预算削减承诺，因为他们的主要目标是让葡萄牙的债务变得可以持续。

RBC Capitals市场分析师在研究报告中称，他们预计在里斯本进行的下一次援助评估期间，“他们将会协商新的方案”。(完) (编译 隋芬; 审校 孙茉莉)