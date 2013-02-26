欧洲金融: Rabobank恐因操纵利率遭罚逾4.40亿美元--彭博

路透阿姆斯特丹2月26日电 - 彭博周二报导指出,荷兰Rabobank 料将因操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)而遭罚逾4.4亿美元.

以资产负债表规模来看,Rabobank为荷兰第二大金融集团,彭博报导引述四名熟知调查状况人士谈话指出,该集团料将与美国及英国监管当局就该行试图操控指标利率的指控达成和解.

彭博引述其中一名消息人士说法指出,Rabobank的罚款可能介于巴克莱 6月支付的2.9亿英镑(4.38亿美元)及苏格兰皇家银行 本月稍早支付的6.12亿美元之间.

彭博指出,罚单最快可能在5月开出.

未上市的Rabobank不愿置评.(完)