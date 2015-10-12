全球金融：前荷兰合作银行交易员成首批LIBOR操纵案在美受审被告

路透纽约10月12日 - 两位来自英国的前荷兰合作银行(Rabobank) 交易员成为首批在操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)的全球性调查中，在美国面临庭审的被告人。

现年44岁的Anthony Allen和46岁的Anthony Conti被指控帮助操纵利率，以使荷兰合作银行的交易部位受益。

曼哈顿联邦法院定于周二为本案挑选陪审团成员。

这是美国司法部就金融机构操纵Libor案开庭审理的首个案件。

美国和欧洲当局一直在调查银行业者是否涉嫌欺诈，向协会提供人为编造的利率估测，以提高自身Libor相关衍生品交易的获利。