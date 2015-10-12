全球金融：前荷兰合作银行交易员成首批LIBOR操纵案在美受审被告

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约10月12日 - 两位来自英国的前荷兰合作银行(Rabobank) 交易员成为首批在操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)的全球性调查中，在美国面临庭审的被告人。
现年44岁的Anthony Allen和46岁的Anthony Conti被指控帮助操纵利率，以使荷兰合作银行的交易部位受益。
曼哈顿联邦法院定于周二为本案挑选陪审团成员。
这是美国司法部就金融机构操纵Libor案开庭审理的首个案件。
美国和欧洲当局一直在调查银行业者是否涉嫌欺诈，向协会提供人为编造的利率估测，以提高自身Libor相关衍生品交易的获利。
这些调查已导致22人在美国和英国受到相关指控，并已迫使金融机构与监管部门达成约90亿美元规模的和解金。(完) (编译 许娜；审校 郑茵)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。