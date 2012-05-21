铁道部将鼓励民间资本投资铁路

路透北京5月21日电---中国民间资本终於有望规模性进入铁路投资领域.铁道部日前发文称,将鼓励民间资本依法合规进入铁路领域,对民间资本不单独设置附加条件.

铁道部网站公布"鼓励和引导民间资本投资铁路的实施意见"并称,将探索建立铁路产业投资基金,积极支持铁路企业股改上市,创新铁路债券发行方式,鼓励保险基金扩大投资铁路的范围和力度.

"市场准入标准和优惠扶持政策要公开透明,对各类投资主体同等对待,对民间资本不单独设置附加条件,"铁道部称.

同时,还将鼓励民间资本通过参股、控股、资产收购等多种形式,参与铁路非运输企业改制重组;鼓励民间资本投资参与铁路"走出去"项目,支持民营企业与国铁企业组成联合体,开拓国际市场.

至于民间资本投资的方向,则几乎没有限制,包括铁路干线、客运专线、城际铁路、煤运通道和地方铁路、铁路支线、专用铁路、企业专用线、铁路轮渡及其场站设施等项目.

去年甬温线动车追尾特大事故後,铁道建设融资问题一直为市场密切关注.国务院总理温家宝2月表示,铁路建设资金紧张,国家准备采取的办法包括国家资金保障、财政担保发行债券.

最新数据显示,资金压力下,今年1-4月全国铁路固定资产投资累计完成895.97亿元人民币,同比降幅由1-3月的51%缩窄至48.3%.

铁道路表示,将探索利用项目融资、融资租赁、信托计划等多种融资工具,为民间资本投资铁路提供投融资平台.

在铁路工程建设领域,凡符合规定资质条件的民营企业,均允许参与铁路工程勘察设计、施工、监理、咨询以及建设物资设备采购投标.并对民营企业和其他各类所有制企业采用统一的招标条件.

此外,鼓励民间资本投资参与铁路客货运输服务业务.鼓励民营企业和国铁企业开展多种方式的物流合作.

目前中国经济下行压力持续加大,让稳增长的问题变得突出起来.国务院总理温家宝上周表示,要把稳增长放在更加重要的位置,并重申支持民间资本进入铁路、市政、金融、能源、电信、教育、医疗等领域,激发民间投资活力.

铁道部今年第一季录得亏损69.79亿元人民币;负债率为60.62%.截止一季度末,国内外贷款仍是铁道部最主要的资金来源,占比从去年末的62.58%进一步抬升至66.79%.(完)

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--发稿 苏丹; 审校 乔艳红

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