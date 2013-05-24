铁路总公司1,500亿元铁道债有望6月底前获批发行--报载

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京5月24日 - 今年3月成立的中国铁路总公司有望在年中前获得今年铁道债发行的“通行证”。中国证券报周五报导称，国家发改委有望在6月底前，批复中国铁路总公司今年总额1,500亿元人民币的铁道债（企业债）发行。
路透今年1月曾引述三位消息人士表示，原铁道部今年企业债计划发行规模与上年持平，仍维持在1,500亿元，其中部分额度将为超出"红线"外的特批额度。不过上述方案因原铁道部面临改制，迟迟未获批准。
此前，国务院在关于组建中国铁路总公司有关问题的批复中明确提出，中国铁路总公司组建后，继续明确铁路建设债券为政府支持债券。
周四，中国铁路总公司改制后在银行间完成首只新债发行，200亿元人民币五年期中期票据的中标利率稍低于二级市场水平，超过2倍的投标倍数亦显示机构的参与力度尚可。
截至周四新债发行公告出具之日，铁路总公司及下属企业已发行尚未到期的债务融资工具总计为7,641亿元。其中中国铁路建设债券6,220亿元、公司债90亿元、中期票据合计金额为910亿元、短期融资债券合计金额为421亿元。
中国铁道部改革方案于今年3月落定，原铁道部一拆为三以实现政企分开，将铁道部拟订铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部；组建国家铁路局，由交通运输部管理，承担铁道部的其他行政职责；组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责，铁路建设债券仍为政府支持债券。
中国铁路总公司今年一季度的税后利润为-68.76亿元，负债率略升至62.31%，主要是货运、客运均运量不足所致。截至2013年3月31日其资产总额4.56万亿元，较上年末增加1.5%；负债总额2.84万亿元，较上年末增加1.7%，绝大部分为长期借款。(完)
(发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
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