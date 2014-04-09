盛光祖：今年铁路固定资产投资调增至7200亿元

路透北京4月9日 -加快铁路建设是中国国务院最近确定的政策措施，对此，中国铁路总公司总经理盛光祖周二表示，已调整增加今年铁路建设的目标，将全国铁路固定资产投资由7,000亿元人民币增加到7,200亿元。

他在接受人民日报采访时称，今年的铁路新开工项目由44项增加到48项；新线投产里程由6,600公里增加到7,000公里以上；33个开展前期工作项目，必保10个项目在年内完成可研批复。

按年初预定的目标，7,000亿的固定资产投资中包括了地方和社会独立投资的700亿元，国家安排投资为6,300亿元。

据盛光祖介绍，在加快铁路建设方面，铁总还将加强在建项目管理，今年确保兰州至乌鲁木齐第二双线、大同至西安、杭州至长沙、南宁至广州、合肥至福州铁路等重大项目建成投产。

另一方面，加快铁路建设前期工作，依法合规地加快项目审批、用地审批、征地拆迁和环保水保等工作，努力实现蒙西至华中煤运通道、北京至沈阳客运专线等重点项目开工建设，并保持今后几年铁路建设规模的稳定。

而且，今后铁路建设的重点向中西部地区转移，今年，中西部铁路安排建设投资和投产新线比例进一步加大，占比分别达到78%、86%。

对于近几年困扰铁路建设的资金问题，国务院此前也已提出要深化铁路投融资体制改革，盛光祖表示铁总将推动铁路分类建设，组织研究向社会资本开放城际铁路、市域铁路、资源开发性铁路和支线铁路所有权、经营权的途径和措施，并设立铁路发展基金。

“保证2014年、2015年铁路建设基金总规模每年达到2000亿元至3000亿元。”他说道。

在铁路运价的市场化上，国务院已批准，从今年2月15日起，铁路货运价格由政府定价改为政府指导价，实行上限管理。盛光祖称，下一步，国家还将继续按照铁路与公路货运保持合理比价关系的原则，理顺铁路货运价格水平，健全铁路货运价格随公路货物运价变化动态调整机制。

诸多数据预示，今年一季度中国经济增速将放缓，国务院于近期出台一系列小型稳增长措施，包括采取市场化发行住宅金融专项债券，重点用于支持棚改及城市基础设施等相关工程建设，同时将设立铁路发展基金，加快铁路尤其是中西部铁路建设。

一季度宏观数据将陆续在这两周公布，路透综合20余家机构预测中值结果显示，中国一季度GDP同比增速可能仅有7.3%，低于年初政府设定的7.5%全年增长目标，并可能创下2009年一季度以来的最低水平，中国经济增速放缓基本已成定局。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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