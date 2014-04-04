铁路发展基金初期将保证中西部项目建设资金需求--报载

路透上海4月4日 - 中国国务院常务会议提出要加快铁路建设，其中将设立的铁路发展基金如何运作引人关注。21世纪经济报道周五引述接近中国铁路总公司的消息人士称，该方案要求铁路发展基金优先投资于国家规定铁路项目，初期为保证大量中西部项目建设资金需求。

报导指出，铁路发展基金暂要求投资国家规定铁路项目的所占比例不低于募集总额的70%，其余资金投资经营性较强的铁路和铁路综合土地开发等。“十三五”(2016年)起，将根据铁路建设项目规模、发展基金市场化程度等情况适时降低国家规定项目的资金比例。

报导并称，基金资金构成方面，2014年及2015年铁路发展基金计划共募集4,000亿-6,000亿元人民币，每年2,000亿-3,000亿元，其中中央财政性资金与社会资金比例1：2至1：3。

基金管理方面，铁路发展基金将采取封闭式公司型基金形式(暂定15年)，由政府委托铁路总公司为主发起人，联合全国社保基金理事会等高信用等级机构发起设立。

其中，铁路总公司是基金公司的普通股东，作为中央财政性资金的出资人代表；其他投资人为基金公司的优先股东，不参与基金公司日常经营管理。基金运作初期以委托铁路总公司独资或控股的基金投资管理公司为主。

基金回报方面，对优先股东按期优先支付稳定合理回报，具体回报水平根据市场情况协商确定；支付优先股东回报后的剩余利润对普通股东分红，普通股东将所得回报以增资方式注入发展基金。

基金回报初期以铁路总公司自身经营收益、公益性运输补贴为主，铁路发展基金定位为有中央政府背景的政府性投融资平台，设立目的是满足国家政策意图、吸引社会资本参与、盘活铁路用地资源、逐步扩大建设资金规模。方案指出，铁路发展基金主要投资国家规定的项目，社会投资人不直接参与铁路建设、经营，但保证其获得稳定合理回报。

中国国务院周三召开常务会议表示，将设立铁路发展基金，拓宽建设资金来源，并吸引社会资本投入，使基金总规模达到每年2,000-3,000亿元；并加快铁路尤其是中西部铁路建设。

(发稿 边竞; 审校 曾祥进)

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