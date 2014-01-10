今年国家铁路安排固定资产投资6,300亿元--铁路总公司

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透北京1月10日 -中国铁路总公司总经理盛光祖表示，今年国家铁路安排固定资产投资6,300亿元人民币，投产新线6,600公里以上，并以中西部地区铁路建设为重点。这一投资数较2013年略低。
铁路总公司网站援引盛光祖的话称，今年要全面加快铁路走向市场步伐，提高企业综合经济效益，加快推进铁路投融资体制改革，确保全面完成建设任务。
“2014年，国家铁路预期完成旅客发送量22.7亿人，货物发送量32.8亿吨，同比分别增长10%、2%。”盛光祖称。
新华社去年8月曾报导，中国铁路总公司确认将追加2013年固定资产投资至6,600亿元人民币，包括基本建设投资5,300亿元，较年初所提及的规模有所提高。
去年3月敲定的中国铁道部改革方案将铁道部一拆为三，以实现政企分开。国务院在发布批复中国铁路总公司组建方案的文件中称，该公司注册资金为10,360亿元人民币，文件并继续明确中国铁路总公司组建后，铁路建设债券为政府支持债券。（完）
(发稿 沈燕; 审校 林高丽)
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路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透北京4月27日 - 消息人士称，中国领先的打车软件公司--滴滴出行将在新一轮筹资中筹得最多60亿美元，对其估值超过500亿美元。投资人包括软银集团。