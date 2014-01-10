今年国家铁路安排固定资产投资6,300亿元--铁路总公司

新华社去年8月曾报导，中国铁路总公司确认将追加2013年固定资产投资至6,600亿元人民币，包括基本建设投资5,300亿元，较年初所提及的规模有所提高。

去年3月敲定的中国铁道部改革方案将铁道部一拆为三，以实现政企分开。国务院在发布批复中国铁路总公司组建方案的文件中称，该公司注册资金为10,360亿元人民币，文件并继续明确中国铁路总公司组建后，铁路建设债券为政府支持债券。（完）