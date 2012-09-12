铁道部上调今年铁路基建规模--报载

路透北京9月12日电---中国的基建投资再次加码.中国证券报周三报导称,铁道部近期再次上调今年铁路基建投资规模至4,960亿元,较年初4,060亿元增加900亿元,这意味着四季度将出现铁路投资高潮.

报导称,约有接近2,600亿元的铁路基建投资将在四季度完成.而面对四季度铁路建设的压力,国务院近期明确表态,要求有关部门配合铁道部落实建设资金,中央财政也将支持铁路建设.今年中央财政拨款额度将达到300亿元,其中,第一批资金260亿元已经下发到各项目部.

最近,铁道部连续召开落实铁路建设的会议,表明中央坚定推进铁路建设的决心,也表明四季度铁路将加大建设的力度和步伐.而如果地方配套资金较好,投资额度可能会继续上浮.

在"稳增长"措施推动下,今年中国铁路建设投资逐步回暖,铁道部此前於7月已将2012年铁路基建投资目标上调640亿元,至4,700亿元人民币.

据铁道部近日公布数据,今年1至8月份铁路基建投资共计完成2277.7亿元,占全年任务量的48.5%.根据最新上调的铁路基建投资规模,这意味着接近2,600亿元的基建投资将在四季度完成.

对於非基建部分的投资,有业内人士分析称,目前铁路对车辆的需求非常大,按照计划,今年哈大高铁、京广高铁等线路都将陆续通车,对车辆的需求非常大.这些线路的车辆采购合同虽然已经签订,但是交付过程中,铁道部要支付比较大额度的货款.

中国发改委近期加快基建项目投资批复.9月初,继批复总投资规模逾7,000亿元的25个城轨规划和项目後,又公布了批复13个公路建设项目、10个市政类项目和7个港口、航道项目.保守估计,这些两天内集中公布批复项目的总投资规模将超过1万亿元人民币.(完)

--发稿 李文科; 审校 林高丽

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。