铁道部债务将留待下一步解决--官员

路透北京3月11日 - 在国务院上日宣布机构改革方案后，中央机构编制委员会办公室副主任王峰周一表示，对于分拆后的铁道部，其债务将留待下一步解决，首先是要政企分开。

王峰在“两会”（全国人大和政协会议）记者会上并称，中国政府对铁路行业还会继续支持，因其承担大量的公益事业。

他称，通过机构改革，引入竞争机制，铁路建设和运营等各方面，将逐步形成多元化的投资格局和多方面的运营格局。新组建的铁路总公司，将负责运营铁路企业的运营、铁路建设以及落实铁路安全的主体责任。

据国务院周日提请全国人大审议的国务院机构改革方案，将实行铁路政企分开，将铁道部拟订铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部；组建国家铁路局，由交通运输部管理，承担铁道部的其他行政职责；组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责；不再保留铁道部。(完)

(发稿 沈燕；撰写 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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