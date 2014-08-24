李克强：投融资体制改革是铁路改革关键 要吸引社会资本参与

路透上海8月24日 - 中国国务院总理李克强近日表示，铁路投资再靠国家单打独斗和行政方式推进走不动了，非改不可。投融资体制改革是铁路改革的关键，要以此为突破口，探索如何更好吸引社会资本参与。

中国政府网援引他周五(22日)在中国铁路总公司考察时并称，铁路是国民经济发展的基础命脉，是人民群众的重要出行方式和国民经济发展的先行官，作用不可替代。要让铁路发展潜力转变为现实生产力，不断创造新的经济增长点，为民生改善创造条件。

“铁路发展不仅可以稳增长，还能促进社会和谐、带动城镇化，有‘一石多鸟’的作用。”李克强说。

他还提到，中国高铁走出去不仅能带动装备和劳务出口，更会在国际市场竞争中不断提升自身的综合实力，“我每次出访都推销中国装备，推销中国高铁时心里特别有底气。”

上海证券报周四曾报导，正在酝酿之中的“铁路发展基金”，将通过设立优先股吸引社会投资人参与投资；同时铁路总公司正在对以售后回租形式开展的融资租赁业务进行研究，拟尝试以租赁标的物为铁路货车，以公开招标的方式选择租赁公司，筹集部分资金。

铁路作为一项重大的基础设施建设项目，得到了中央的高度重视。国务院此前决定将2014年铁路固定资产投资规模调增为8,000亿元人民币，较年初计划增长1,000亿元，其中铁路总公司7,300亿元，地方政府和其他社会投资700亿元；新线投产里程由6,600公里调增到7,000公里；新开工项目由44项调增为64项。(完)

(发稿 张喜良; 审校 黄凯)

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