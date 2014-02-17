大秦铁路营收料增约43亿元 因铁路货运价格上调

路透上海2月17日 -自上周六起，中国铁路货物运价将由政府定价改为政府指导价，货物平均运价水平上调。国内三家A股铁路上市公司分别刊登公告解释该项政策对其影响，其中大秦铁路(601006.SS)称，若按2013年业务量及核算口径初步测算，公司营收预计增加约43亿元人民币。

三家上市公司公告显示，已收到国家发改委和中国铁路总公司的决定，自2月15日起，调整铁路货物运价，铁路货物运价由政府定价改为政府指导价。对全路实行统一运价的营业线货物运价进行调整，货物平均运价水平为每吨公里提高1.5分。

另外两家铁路上市公司称表示，此次调价对其影响不大。广深铁路(601333.SS)(0525.HK)称因货运收入占比较小，2012年货运收入占比不足10%；而铁龙物流(600125.SS)则是因为其铁路货运运距较短。

去年在铁道部撤消并成立中国铁路总公司后，国务院又发布关于改革铁路投融资体制加快推进铁路建设的意见，意见指出将分步理顺铁路价格水平，使其与公路保持合理比价关系，并建立铁路货运价格随公路货运价格变化的动态调整机制。

中国证券报周一报导称，本次是铁路货运近10年来第9次调价（2010年未调整），调价幅度与2013年相当，为近10年来最高。在去年国务院相关文件发布以后，铁路提价预期出现，此前市场预计铁路普货将提3分钱，分两年提，每年1.5分/吨公里。

中国铁路总公司公布的数据显示，目前国内铁路线完成货运周转量大约3万亿吨公里，其中国家铁路线完成量占到90%以上。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。