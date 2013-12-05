2014年起铁路运输和邮政服务业将纳入营改增试点

路透北京12月5日 -中国国务院常务会议称，将继续有序扩大营业税改征增值税试点范围，自明年起将铁路运输和邮政服务业纳入试点，至此交通运输业已全部纳入营改增范围。会议并围绕落实审批制度改革通过修改一批法律的议案。

李克强总理周三主持召开国务院常务会议并指出，贫困地区学校是中国教育事业发展的“短板”。治贫先重教，发展教育是减贫脱贫的根本之举。要全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。

对于营改增，会议指出，营改增是深化财税体制改革的“重头戏”，是落实十八届三中全会有关税制改革要求的重要内容。近两年的营改增试点和今年扩围已取得明显成效，有力推动了服务业发展，促进了结构调整，增加了社会就业。

交通运输业已全部纳入营改增范围，这不仅会减轻交通运输业总体税负，促进流通行业发展，还将推动全国范围所涉及行业企业特别是小微企业的税收负担进一步降低，使这一重大改革的红利持续显现。

与此同时，会议并讨论通过了公司法、海关法、药品管理法等7部法律的修正案草案，决定经进一步修改后，提请全国人大常委会审议。会议还审议通过了对进出口关税条例、城镇土地使用税暂行条例、着作权集体管理条例等16部行政法规作出修改的决定草案。（完）

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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