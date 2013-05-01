全球油料作物：油世界称欧盟今夏油菜籽产量将创三年高位

路透汉堡4月30日 - 总部位于汉堡的油籽行业分析机构油世界(Oil World)周二表示，欧盟2013年夏季油菜籽收成将达2,020万吨的，为三年高位，且高于2012年的1,924万吨。

“冬季作物成功播种，且作物冬季冻害造成的损失有限，因此欧洲未来一季的油菜籽产量相当乐观，”油世界表示。

油菜籽是欧洲主要食用油和生物柴油生产用油籽。对食品和生物燃料行业来说，其产量提高将是一大好消息。

油世界预测，德国可能将重夺欧洲最大油菜籽生产国的宝座，2013年产量料将达545万吨，高于2012年的482万吨。

法国料位居第二大生产国，产量为520万吨，去年则为548万吨。排名第三的是英国，受不利天气影响，其产量从去年的256万吨降至230万吨。

油世界还表示，东欧国家的产量也可望提高，因刚刚过去的冬季天气情况有利。

波兰2013年产量将从去年的190万吨提高至217万吨；捷克则从110万吨扩大至125万吨。(完)

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