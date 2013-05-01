全球油料作物：油世界称欧盟今夏油菜籽产量将创三年高位

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透汉堡4月30日 - 总部位于汉堡的油籽行业分析机构油世界(Oil World)周二表示，欧盟2013年夏季油菜籽收成将达2,020万吨的，为三年高位，且高于2012年的1,924万吨。
“冬季作物成功播种，且作物冬季冻害造成的损失有限，因此欧洲未来一季的油菜籽产量相当乐观，”油世界表示。
油菜籽是欧洲主要食用油和生物柴油生产用油籽。对食品和生物燃料行业来说，其产量提高将是一大好消息。
油世界预测，德国可能将重夺欧洲最大油菜籽生产国的宝座，2013年产量料将达545万吨，高于2012年的482万吨。
法国料位居第二大生产国，产量为520万吨，去年则为548万吨。排名第三的是英国，受不利天气影响，其产量从去年的256万吨降至230万吨。
油世界还表示，东欧国家的产量也可望提高，因刚刚过去的冬季天气情况有利。
波兰2013年产量将从去年的190万吨提高至217万吨；捷克则从110万吨扩大至125万吨。(完)
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编译 戴素萍 审校 郑茵
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。