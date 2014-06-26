《MAGUIRE专栏》油菜籽大量涌入美国 交易商须当心扰乱大豆市场

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

路透芝加哥6月25日 （撰稿 Gavin Maguire） - 美国统计局将于下月初公布5月作物进口统计数据，届时大多数交易商将观察该报告以确认当月大豆进口是否创记录。

据传，由于库存处于历史低位，加之压榨利润丰厚，5月期间有逾35万吨巴西大豆流入美国。

但交易商应该要关注的并非只有巴西大豆的进口情况，创纪录的加拿大油菜籽已经流入美国。只要美国压榨利润仍保持坚挺，加拿大农户仍供应过多油菜籽，那么加拿大油菜籽预计就将继续流向美国北部的压榨商。

这样一来，菜籽粕和菜籽油产量预计将创纪录高位，从而可能在未来几个月侵蚀大豆的市场份额。

希望了解美国大豆市场状况的交易商，应该看看巴西以外的作物进口情况，因为像是油菜籽等其他油料作物看来将在2013/14作物年度的剩余时间里扰乱大豆市场。

**出口过度**

美国进口大豆的主要原因是，美国交易商向海外买家出售了过多2013/14年度大豆，从而使压榨商等国内消费者在作物年度的最后一个月饱尝库存吃紧之苦。

去年美国大豆产量创下最高纪录之一，使得外界在刚进入2014/15作物季时便早早预计产量将过剩。

但情况却相反，国内大豆压榨商在2014年迄今的大部分时间里一直苦于大豆空前短缺，并被迫从其他国家进口大豆以维持加工运作。

中西部大豆压榨商面临的主要难题在于，即便从巴西或其它地区进口的大豆到达美国港口，但在运抵加工厂加工以前还要在国内运输很长一段路程。

对于中西部地区偏北及大平原北部的工厂，这个问题没那么严重，因为来自加拿大的铁路或卡车的进口货运更加便捷。

此外，他们靠近大片的油菜籽(芥花)产地，这意味着大多北部压榨厂都具备多种油籽压榨能力。根据供应或经济条件，可以从压榨大豆转为其他作物。

今年大豆肯定就是这种情况，所以人们普遍认为，很多北美压榨企业从油菜籽进口中获利。这些企业增加油菜籽加工，同时最大限度地减少大豆压榨。

如果实际情况如此，那么未来数月，该地区大豆需求相比国内其他地区更有可能下滑。

**大量丰收作物找到去处**

虽然压榨利润丰厚，为美国今年油籽进口提供需求，但加拿大、巴西等地区的丰收作物也充实了供应面。

去年，加拿大油菜籽产量为创纪录的1,800万公吨，将全球油菜籽产量首次推升至7,000万吨以上。巴西2013/14年度大豆产量也达历史新高8,750万吨，令全球总产量略低于3亿吨。

大丰收之后，两种作物的出口预估都被推高。但恶劣的天气条件，以及加拿大与美国北部之间关键铁路线严重拥堵，在2014年初拖慢了油菜籽运输进度。

因此，在今年头几个月里，南美大豆有机会在美国进口油籽中占据大头，而它们也的确在4月和5月实现了这一目标。

不过同期，自加拿大的油菜籽进口也在悄然回升，令1-4月油菜籽进口创下纪录高位。

美国大豆进口也在同期创下纪录，但油菜籽进口量实际更高。任何人想要理解未来的美国油籽市场，都应该给予油菜籽足够重视。

如欲浏览美国大豆及油菜籽进口图表，请点选：

link.reuters.com/tyj32w

如欲浏览美国1-4月大豆及油菜籽进口图表，请点选：

link.reuters.com/ryj32w(完)

(编译 许娜/朱晓军；审校 戴素萍/石冠兰)

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