保持在较快增长中逐步去杠杆 勿过度使用刺激政策--央行官员

路透北京12月13日 -中国人民银行货币政策司副司长姚余栋撰文称，降低政府杠杆率是个全球性难题，“去杠杆化”的漫长过程，对经济增长确实构成了挑战。而供给端改革是各国包括发达国家的红利来源，应从之前国际主流的需求管理方式，更自觉、更积极地转向供给方面的改革创新，防止对需求管理过度依赖，在保持较快增长中逐步去杠杆。

他在周五中国证券报上刊载的文章中并称，政府资产负债表存在衰退，对应着凯恩斯主义的极限，也就是在企业和家庭部门完成去杠杆化进程后才能恢复。既然去杠杆如此艰难，那么最好的药方是预防政府杠杆率过高，不能过度使用凯恩斯主义刺激政策，“也就是说，政府债务杠杆率必须低于某一个“红线”，必须将凯恩斯主义“关进笼子””。

文章认为，凯恩斯主义存在的致命疏漏在于忽略政府部门资产负债表。政府资产负债表杠杆率上升到一定程度，一方面会出现债务陷阱，且往往不可逆；另一方面，可能会发生自我实现的政府债务危机，即“明斯基时刻”。

“好日子的时候，政府敢于财政刺激；好日子的时间越长，政府冒险越多，直到过度冒险。一步一步地，政府债务会达到一个临界点，其资产所产生的现金不再足以偿付他们用来获得资产所举的债务。投机性资产的损失促使政府债券投资者收回其贷款。”姚余栋在文中表示。

他指出，政府债务的“明斯基时刻”一旦来临，很可能导致零利率，经济陷入流动性陷阱黑洞。中央银行不得已背水一战，实施大规模量化宽松（QE），但能否把经济拉出流动陷阱不得而知。当前日本和欧洲就面临这个困境。

他表示，供给端改革是各国包括发达国家的红利来源，应从之前国际主流的需求管理方式，更自觉、更积极地转向供给方面的改革创新，防止对需求管理过度依赖，在保持较快增长中逐步去杠杆。

不过，他表示并未排除对需求管理的使用。在经济严重下滑和金融出现系统风险时，或当经济跌入流动性陷阱中时，仍应果断使用刺激政策。

姚余栋是新供给经济学50人论坛成员。财政部财政科学研究所所长贾康年中曾称，“我们所讲的‘新供给经济学’，更多地强调主动积极地推进改革，优化结构政策，让市场优胜劣汰。”（完）

(发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)

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