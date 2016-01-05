雷柏科技子公司与腾讯将在消费级无人机项目展开合作

路透上海1月5日 - 中国深圳雷柏科技股份有限公司(002577.SZ)周一稍晚公告称，其控股子公司深圳零度智能飞行器有限公司与腾讯(0700.HK)将在消费级无人机项目上展开合作。

根据双方签定的合作协议，双方就迷你型无人机产品展开合作，零度公司负责该产品的研发制造、生产管理、仓储物流等，而腾讯方面则负责合作产品的策划，提出产品需求，确认产品规格；市场宣传规划，市场宣传节奏控制、渠道销售策略与售后服务政策制定等。

该无人机产品将冠以零度和腾讯双品牌，协议合作期限至2018年5月30日止。

雷柏科技指出，此次与国内最大的互联网综合服务提供商、也是国内服务用户最多的互联网企业建立合作，是对公司产品技术开发水平与供应链整合能力的认可，这将有助于进一步扩大深圳零度无人机品牌影响力，提升无人机新品的用户体验及市场推广能力。

公告称，本次合作有助于公司消费级无人机项目的顺利开展，对相关产品的销售及现有业务的增长具有推动作用，对公司未来发展具有积极影响，但对公司经营业绩的具体影响暂无法估计。

无人机产业已成为近期最热门的投资领域之一，主要用于娱乐和飞行的消费级无人机市场最近一年来呈现爆发增长态势，其热度直逼数年前的智能手机热潮。（完）