雷柏科技子公司与腾讯将在消费级无人机项目展开合作

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海1月5日 - 中国深圳雷柏科技股份有限公司(002577.SZ)周一稍晚公告称，其控股子公司深圳零度智能飞行器有限公司与腾讯(0700.HK)将在消费级无人机项目上展开合作。
根据双方签定的合作协议，双方就迷你型无人机产品展开合作，零度公司负责该产品的研发制造、生产管理、仓储物流等，而腾讯方面则负责合作产品的策划，提出产品需求，确认产品规格；市场宣传规划，市场宣传节奏控制、渠道销售策略与售后服务政策制定等。
该无人机产品将冠以零度和腾讯双品牌，协议合作期限至2018年5月30日止。
雷柏科技指出，此次与国内最大的互联网综合服务提供商、也是国内服务用户最多的互联网企业建立合作，是对公司产品技术开发水平与供应链整合能力的认可，这将有助于进一步扩大深圳零度无人机品牌影响力，提升无人机新品的用户体验及市场推广能力。
公告称，本次合作有助于公司消费级无人机项目的顺利开展，对相关产品的销售及现有业务的增长具有推动作用，对公司未来发展具有积极影响，但对公司经营业绩的具体影响暂无法估计。
无人机产业已成为近期最热门的投资领域之一，主要用于娱乐和飞行的消费级无人机市场最近一年来呈现爆发增长态势，其热度直逼数年前的智能手机热潮。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)