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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 8日 星期五 13:28 BJT

猛龙巴尼亚尼复出 主场遭嘘

多伦多猛龙周三95-99不敌波士顿凯尔特人，大前锋安德里亚·巴尼亚尼(Andrea Bargnani)在因伤缺席了26场比赛后复出取得13分，而这位2006年状元秀遭主场球迷嘘声。27岁的意大利人2009年与猛龙续约五年至2015年，前两个赛季场均得分20分，但据信可能将在2月14日前被交易。路透
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