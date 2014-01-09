工信部称非法开采稀土的现象仍存在

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京1月9日 -中国工业和信息化部副部长苏波周四称，尽管治理整顿稀土行业已经两年，非法开采、污染环境和走私等现象仍然存在。
苏波在稀土企业会议上指出，尽管对稀土行业的监管做了长期努力，由于“地方保护主义比较严重”以及执法和监管的不力，违法现象仍然存在。
工信部网站上发布的声明称，各级地方政府要按照国务院要求，加大打击非法行为的力度；有关条例的修改完善将很快出台。
声明指出，包钢集团、中国五矿和中铝公司等六家企业将继续推进兼并重组，主导行业的整合。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。