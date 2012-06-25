分析：寻找稀土替代品的行动升温

路透6月22日电（记者 Braden Reddall/Julie Gordon）---寻找稀土替代品的行动升温，因汽车生产商、照明产品生产企业和清洁技术开发公司寻求降低对短缺和不可靠的稀土供应的依赖。

稀土应用随处可见，从苹果(AAPL.O)的iPhone、节能照明到风力涡轮机不一而足。去年中国反复控制稀土出口，导致稀土氧化物、合金和金属的价格飙升。中国稀土产量超过全球供应的90%。

尽管稀土价格已经从去年的纪录高位回落，电动汽车行业在寻找稀土替代物或降低对稀土依赖的努力中却一马当先。

通用汽车(GM.N)表示，降低镝需求的努力接近取得突破性进展。镝是一种稀土类元素，需求特别大。

电动汽车电机旋转离不开磁铁，而很多电动汽车和混合动力汽车使用的永磁体都需要添加稀土元素钕和镝。

尽管镝在性能上可能是理想选择，汽车生产商必须为未来几年进行规划，并且不希望关键原材料供应几乎被中国完全垄断。

“价格不是决定性问题，确保获得供应更为关键。”拜伦资本市场的清洁技术和材料分析师Jon Hykawy表示。

Dundee Securities的数据显示，2010年氧化镝的平均价格为每千克229美元，2011年平均价格为1,454美元，目前的价格约1,000美元。

通用汽车材料科技部门经理Yucong Wang表示，该公司正在考虑通过最终替代永磁体电动机来降低稀土的使用量，但是这需要时间。

日本媒体报导，丰田汽车(7203.T)已经发现不使用稀土元素生产电动汽车的方法，雷诺汽车(RENA.PA)已经开始生产不需要永磁体电动机的汽车。

稀土价格飙升为Nanosys等替代品生产商提供了机遇。Nanosys为显示器和手持设备开发不需要稀土的背光科技。

Nanosys首席执行官Jason Hartlove表示，即使稀土价格回落，使用稀土元素钇生产发光二极管的成本仍是Nanosys技术的两倍。

Molycorp考虑到稀土供应的短缺，去年对Boulder Wind进行投资，这家公司生产的风机不使用镝，但需要使用其他稀缺度低於镝的稀土元素。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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