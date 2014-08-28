全球金属：日本将和印度联手开发稀土，以摆脱对中国的依赖--日经

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透东京8月28日 - 据日本经济新闻周四报导，日本和印度下周将达成共同开发稀土的计划，这将使日本自2015年开始从印度进口稀土。目前日本正努力摆脱对中国稀土的依赖。
报导称，日本首相安倍晋三和印度总理莫迪，下周一将在东京的峰会上达成共同生产计划。报导未说明消息来源。
报导称，印度原子能部的全资子公司--印度稀土将与日本丰田通商株式会社 最早在9月签署联合生产协议。
根据报导，印方公司将从铀矿和钍矿中生产混合稀土材料，丰田通商使用稀土材料生产电动和混合动力汽车所需的钕、镧、铈和镨 等稀土材料。
报导还说，年产量介于2,000-2,300吨，相当于日本需求量的约15%，最早自明年2月开始，每年可向日本出口约2,000吨。
丰田通商的发言人称，该公司正在查核这篇报导。
中国稀土金属产量占全球的90%。尽管日本试图将供应渠道多元化，但目前生产电子、磁铁和清洁科技所需的绝大多数稀土仍来自中国。
本月中国在世界贸易组织(WTO)有关限制稀土出口的案件中败诉，被责成取消严格的稀土出口配额。该案件由美国、欧盟和日本提起。
印度希望在总理莫迪访日期间获得日本对一项核能协议的支，并为其庞大的市场吸引投资。(完)
(编译 李春喜 审校 戴素萍)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申