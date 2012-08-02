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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 2日 星期四 11:19 BJT

俄罗斯反对派领导人被控盗窃

俄罗斯调查人员周二指控反对派博主、示威活动领导人纳瓦尔尼在2009年任地方长官顾问时从一家国有公司盗窃木材资产。纳瓦尔尼已被勒令不得离境，或面临10年监禁。纳瓦尔尼称指控“荒诞离奇”。

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