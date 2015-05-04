如果利率“正常化” 那么股价就显得偏高了--巴菲特

路透奥马哈5月2日 - 投资大亨巴菲特周六说，如果利率从超低水准正常化，那么股价就显得昂贵了。

“如果我们回到正常利率水平，这些股价看起来就偏高了，”巴菲特在伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) (BRKa.N)(BRKb.N)股东年度大会中说。

谈及美国联邦储备委员会(美联储/FED)的宽松货币政策时，巴菲特说他没料到利率能维持在如此低水平这么久，而且还没出问题。

巴菲特说当前美国经济环境，不影响伯克希尔哈撒韦潜在的并购机会。

伯克希尔哈撒韦向来持有企业股份长达数十年，甚至永久持有。巴菲特以往就曾说过，身为预言一家企业成功的人，要少看重短期经济前景，而是注意长期趋势。

他还谈到美元：“我认为美元在未来50年内仍将是全球储备货币。”

不过，巴菲特称赞中国是一个正在崛起的超级大国，称中国已“找到了一条释放自己潜力的道路。”

巴菲特也指出了美国的问题，其中包括对收入不平等的担忧。

“我并不反对提高最低薪资，但我认为我们无法将最低薪资提高到足够高的水平，同时又不会引起很多扭曲。”

巴菲特说，他倾向于采用所得税减免来帮助困难家庭。

收入不平等已成为2016年总统大选的一个重要议题，共和党和民主竞选人均强调中产阶级的不安全感。(完)

(编译 李婷仪/汪红英；审校 许娜/白云)

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