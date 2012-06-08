香港《文汇报》：适时减息 反映遏衰退稳增长决心

（6月8日社评）

中国央行昨晚突然宣布减息0.25%,这是中国三年半以来首次减息.受欧美经济持续疲软影响,中国经济下滑压力不断上升.人行减息,不仅意味着中国货币政策转向宽松,已经进入降息通道,更是提振市场信心的重要信号,显示中国政府维持经济稳定增长的决心.目前世界多国已进入减息周期,全球正在酝酿新一轮的"宽松潮",反映经济衰退影响超乎预期,全球需要再次携手合作,共同应对经济危机的挑战.

在外需急速萎缩下,中国经济亦饱受冲击.近期包括制造业采购经理指数、进出口交易额等多个数据均大幅下行,中国内外需均走弱,经济放缓加速.为适当放松流动性,避免经济震汤过大,自去年年底以来,人民银行已经连续3次下调存款准备金率.此次减息,表明中央高度重视中国经济增长持续降温,必须降息来增强市场信心.同时,中国居民CPI稳步回落,中国实际利率由负转正,为降息创造了空间.通过降息不但可以降低企业的经营成本,还将有效刺激企业的借贷需求,增加实体经济的活跃性.

国务院总理温家宝最近在国务院常务会议上指出,当前经济下行压力加大,要根据形势加大预调微调力度,强调把稳增长放在更加重要的位置,并准备启动一批事关全局、带动性强的重大项目.因此,刺激经济除了运用减息的货币政策外,相信伴随而来还有相应的财政措施.

此次的刺激措施不仅仅着眼于稳定经济增长的短期目标,而且也兼顾了经济结构调整和发展方式转变的长期目标,不太可能再来一次金融海啸时由政府主导的4万亿人民币大投资,避免出现效率低下的投资和资产泡沫,以及重新拉抬高通胀.相信新一轮的扩大投资、刺激消费的政策都有一定的导向性,倾向节能环保、符合产业政策支持的方向,有利於经济的可持续发展.

目前,巴西、韩国、澳大利亚已经减息,欧美多国也开始研究减息.目前欧美经济衰退的程度与金融海啸时相比不遑多让,若欧债危机进一步恶化,情况可能更加严重,全球央行极可能需要再次联动合作,共同应对经济危机.(A04)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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