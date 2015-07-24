综述：全球经济低迷局面近期难改 多数国家仍倾向于降息

路透班加罗尔/伦敦7月23日 - 由于经济成长与通胀毫无加速迹象，多数央行仍在考虑放松货币政策。相反，美国联邦储备委员会(美联储/FED)则正在走向近10年来的首次升息。

从加拿大到中国，普遍存在降息倾向。其背景是，尽管原油价格与公债收益率(殖利率)处于历史性低位，且股市与房地产价格劲升，但除了美国等少数例外情况，全球经济表现疲弱。

路透在亚洲、欧洲和美洲访问了大约500名分析师，给出的最新预估略低于上月的预测，或者充其量是维持不变。他们对于多数国家通胀的预期，也是不断下调。

虽然美国和英国出现薪资加快上涨的初步迹象，失业率接近经济周期走向顶点过程中通常所处的水平，但仅有的通胀压力迹象仍然仅限于少数产生通胀的国家内部，没有向外输出。

“总体来看，鲜有迹象显示全球经济腾飞：某个地区取得进步，似乎只会被其它地区的退步所抵消，这可能是货币战的后果，”汇丰控股(HSBC)的首席全球经济学家Stephen King表示。

“因此，全球经济仍处于脆弱状态，无力应对未来的负面冲击。”

过去一年左右的时间，从斯堪的纳维亚到核心欧洲国家，再到中国甚至美国，全球各地央行的论调发生明显变化，在制定货币政策的时候都直接或间接地提到理想的汇率水准。

这导致几乎所有经济体都纷纷让本币贬值，以期获得相比邻国的出口优势。

但如果大家都这样做，那么一国央行降息就不会产生很大影响，也不会明显推升通胀率。

由于发达国家利率基本接近、处于甚至低于零，中国和印度这两个新兴大国的央行料在今年已经数次降息的基础上进一步降息。

加拿大央行上周意外降息至0.5%，新西兰央行周四亦再次降息。这可能让澳洲央行也面临降息压力。

今年接近40家央行降息的另外一个结果就是推高了美元。

虽美国经济勉力挺过美元此轮涨势，但显然强势美元已损及美国企业获利，且藉由其他国家相对廉价的进口，压低了通胀压力。

迄今，这一切尚不足以令美联储脱离加息轨道。

不过受强势美元影响，美国第一季经济表现意外疲弱，且预期首次加息的时间也从6月推后到9月。而且与上月才进行的调查相比，预计首次升息时间将自9月推后的分析师增多。

对美国经济出现反复的担忧确实存在。近200位回答了路透调查附加问题的分析师中，不少人认为这是未来几个月的主要风险。大部分人认为中国经济放缓是一大风险。

英国经济前景也难以预测。英国央行过去一年中多数时间都准备要升息，但却一拖再拖。

包括总裁卡尼在内的英国央行官员，一再警告称不久后利率就得上升。

但英国6月零售销售意外下滑，这表明即便这一欧洲增长最快的主要经济体比欧元区好一些，但也谈不上是佳境。英国经济非常仰赖消费者支出。

拉美的情况要清晰得多。除墨西哥等少数几个例外，整体经济前景较差，甚至比几个月前还要差。

巴西长时间以来一直是南美经济增长的引擎，其经济传奇曾惹来邻国无尽羡慕。但是目前，该国要在经济陷入衰退的情况下竭力压低接近两位数的通胀率。

巴西央行被迫将利率水平一升再升，现已达到13.75%，在全球最高之列。到近几周该行才开始吹风，暗示或毋须进一步升息。但损失已经无可挽回。

如果中国能够在近期股市暴跌后稳住，并推动年内多数时间都在下滑的房地产市场实现复苏，可能还有理由期许全球经济会迎来更光明的前景。

但是鉴于新兴经济体甚至美国都没有看到压抑已久的需求迸发，从最新一轮全球调查来看，多数的乐观情绪都建立在愿望之上，并没有实实在在的证据。(完)

(编译 张涛/李爽/孙茉莉/刘秀红；审校 徐文焰/杜明霞/王颖)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。