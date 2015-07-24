综述：美英升息前奏埋下“黄金”杀机 谁是下一道俎上肉？

整理 李婷仪

路透台北7月24日 - 美国和英国走向升息几乎是板上钉钉，在此背景下，黄金宠爱尽失。中国央行六年来首度公布的黄金储备尽管储量有所增加，但在外汇储备的比重从2009年6月的1.8%降至1.65%，引爆投资者弃守“金”字招牌。英美尚未迈步升息，黄金大牛已气喘吁吁。

美联储(FED)下周将召开政策会议，但本次会议未安排新闻发布会，市场仍然普遍预期美联储最快要在9月会议才会上调利率。而英国央行总裁则是释出“年底”加息可能见真章的讯息。姑不论决策者的明示或暗示，投资人暂且先把握夏日淡静市况布局以趋吉避凶。

下周美国及英国将公布第二季GDP，美国并将公布重要的耐久财订单报告。预计经济基本面应可温和回升，支持其政策走向升息。日本则将公布CPI，观察重点为数据能否呼应日本央行总裁无需放宽政策的看法。中国将公布1-6月规模以上工业企业利润。

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**美英升息前奏曲**

在充斥着诸多不确定性的金融市场，有一件事却十分明确：美国和英国将很快升息，而其他国家则还在放松货币政策。美元和英镑得以扶摇直上，傲视其他货币。“现在场内唯一都在赌的是，美元还会涨多少，”伦敦霸菱资产管理公司的固定收益和外汇主管Alan Wilde说。

英镑近几个月的升势甚至更引人注目，英镑贸易加权指数扬升至七年半高点。英国央行总裁卡尼说，升息决策“到年底左右”将会变得更加明确，这给英镑涨势又加了一把火。然而，分析师对卡尼的暗示未予重视，仍预期央行最快要到明年第一季才会首次升息25个基点，之后在第三季及2016年底之前各升息25个基点。“尽管央行总裁卡尼发出暗示，但我们认为英国央行将等到通胀率回升到1%以上，才会开始升息，”施罗德投资的Azad Zangana说。

**商品货币看跌**

如果美联储早在9月开始加息，那么商品货币势将进一步走软。澳洲央行总裁史蒂文斯已表示，澳洲央行未来仍有可能再降息。史蒂文斯指出，澳元汇率正如期望中的向下调整，对经济发挥了乐见的扩张性影响。分析师揣测澳洲央行可能希望澳元贬值得更多，从而带来更大刺激作用，澳元本周跌至六年低点，看来是遂了澳洲央行的愿。

新西兰央行本周再度降息，将指标利率下调25个基点至3.0%，以应对经济前景疲弱及通胀偏低的问题。央行总裁惠勒不讳言未来或需进一步放松政策。但新西兰央行本次降息幅度小于市场预期，而且央行对汇价的措辞有所缓和。新西兰元在利率决议公布后，反而跳涨至一周高点。“新西兰央行已经删去‘不合理’和‘不可持续’等被视为是口头干预的措辞。”ASB银行的机构外汇销售主管Tim Kelleher表示，“新西兰元未来肯定会下跌，但市场的投机性仓位太大，风险在于，在汇价再次下跌前，这些仓位要先解除一部分。”

路透调查显示，新西兰央行今年料将再降息两次至2.5%，将去年升息幅度全数返还，然后在明年按兵不动。

**亚币唯人民币看俏**

美国升息预期虽令新兴亚币人气恶化，但人民币反受追捧，多头仓位升至一个月来最高，因中国央行不断采取措施，通过维持每日人民币汇率指导价格，达到稳定汇率的目的。路透调查也预计中国料将进一步降息降准，以力保今年经济增长7%。而且，中国央行加速冲刺人民币纳入IMF的SDR。人民币在内外兼修下将较其他亚币看俏。

韩元、新加坡元还遭遇本国经济疲软打击，韩元空头部位创下去年11月来最大。坡元空头押注升至六年高点，因预期新加坡金管局将进一步实施货币刺激。台湾出口连月衰退，但央行宣示靠汇率救出口行不通。在维稳汇率之下，台湾央行对货币政策将仍以不变应万变。

**欧元机会来了？**

欧洲把希腊留在了欧元区，看来躲过了一劫。虽然欧元颓势难改，但是市场对其看法似有否极泰来的味道。路透调查显示，66名分析师中有20名预计12个月后欧元/美元将高于当前水准，多于预期欧元将跌至平价的分析师人数。

这缘于一些长期事实：美元仍是全球的“融资”货币；德国每月所创贸易顺差在全球数一数二；10年来欧元长期“公平”价值从未降至1.15美元以下。这些因素搭配欧元区经济复苏，让部分分析师预计欧元一年后将从目前的1.08美元升至1.20美元。(完)

(审校 屈桂娟)

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