汇率波动去年第四季打击更多北美企业获利--FIREapps

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透纽约4月11日 - 汇率风险咨询公司FIREapps周一在报告中表示，由于全球主要货币兑美元走软，2015年第四季汇率波动对北美企业财务业绩的负面冲击为近五年来最大。
对汇率影响加以量化的企业报告称，汇率的负面冲击总计为339.4亿美元，为FIREapps自2011年第一季开始分析这项数据以来最大。
这比2015年第三季的总体冲击高出76%。
当美元升值时，美国跨国企业的外币获利就会缩水。而且，强势美元也导致美国商品与服务在海外变得更加昂贵。
表示第四季受到汇率波动负面冲击的北美企业数量为357家，也是FIREapps自2011年开始相关数据分析以来数量最多的一季。
FIREapps数据显示，这些企业之中，有47家称汇率对每股盈余(EPS)产生影响，平均每股拉低0.07美元，影响程度第三季每股平均的0.12美元。
该报告检视的对象包括850家美国、墨西哥与加拿大的跨国企业，这些企业的营收至少有15%来自海外，且至少以两种货币计价。
报告显示，这些企业在第四季业绩中最常提到的货币是欧元，有79家提及；加元次之，有37家提及。
根据S&P Dow Jones Indices数据，美国标准普尔500指数成分股企业总营收中，约有半数来自海外；来自欧洲的营收不到10%。
美元兑欧元EUR=第四季上涨2.8%，同期美元兑加元CAD=升值3.9%。(完)
(编译 张涛/陈宗琦；审校 徐文焰/郑茵)
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