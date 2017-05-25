焦点：中国债信评级遭穆迪调降 表明新兴市场评级仍不容乐观

焦点：原油进口大国中印日打饱嗝拖低亚洲需求 打压平衡油市努力
路透新加坡6月23日 - 在全球油市因为供应过剩顽固不退愁眉不展的时候，亚洲主要原油进口国的需求却在下滑，进一步损及恢复油市平衡的种种努力。
路透伦敦5月24日 - 穆迪周三下调中国债信评级，加上巴西和南非未来数月面临评级遭到进一步下调的可能性，均凸显出新兴市场的信用评级仍不容乐观。
自2014年初以来，路透的分析显示标普、穆迪和惠誉这三大评级机构对新兴市场评级累计下调逾150次。
这个频率基本相当于每周一次，虽然各界冀望全球增长和商品价格上升能缓解压力，但这看来尚未成为现实。
根据标普首席主权分析师，该机构列入前景展望为负面的观察名单超过正面观察名单，比数为26和5，降评倾向为该机构历来之最。前景展望为负向，实际等同于发出降评预警。
惠誉去年调降20个新兴市场国家的评级，自今年初以来已下调七个国家的信评，包括土耳其、南非、沙特，并两度调降萨尔瓦多的评级。
那些行动过后，惠誉的负向展望名单中还有13个国家，它认为最糟糕的情况或许已经过去。不过穆迪仍有大约25个有待观察。
“单就很简单地看债务与GDP之比吧，新兴市场中多数国家的这个比率都在上升。”百达(Pictet)投资组合经理Guido Chamorro称。
“即便是新兴市场中已初露一些复苏端倪，但预计趋势仍要几年才能彻底翻转，因此评级机构仍在降评就并不意外了。”
政治阴谋以及经济增长低于一般水平也有一定的影响。
瑞银集团研究估计，19个最大的新兴经济体增长较发达经济体约高出1.6%。2009年时约高出7.5%。标普数据显示，这段期间新兴经济体评级平均下降约一个级距。
但一片黯淡中也有一些亮点。
标普上周将印尼主权债信评级上调至投资级[nL4S1IL32F]。俄罗斯有望再度回到投资级的行列；印度评级看似可能上调；穆迪称年底前可能再次调高阿根廷评级。
“展望负向的新兴经济体数量在2016年底达到高峰，目前正在减少。”惠誉全球主权评级主管麦克名(James McCormack)近来在演讲中指出。(完)
(编译 孙国玉/张若琪 审校 龚芳/白云)
路透新加坡6月23日 - 在全球油市因为供应过剩顽固不退愁眉不展的时候，亚洲主要原油进口国的需求却在下滑，进一步损及恢复油市平衡的种种努力。
路透班加罗尔6月23日 - 路透调查显示，美国公债收益率未来一年料将攀升，但过去三个月来固定收益分析师对前景的看法并未改变太多，透露出对于全球通胀上升的乐观看法最多只能算是持稳。
--人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。