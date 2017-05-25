焦点：中国债信评级遭穆迪调降 表明新兴市场评级仍不容乐观

路透伦敦5月24日 - 穆迪周三下调中国债信评级，加上巴西和南非未来数月面临评级遭到进一步下调的可能性，均凸显出新兴市场的信用评级仍不容乐观。

自2014年初以来，路透的分析显示标普、穆迪和惠誉这三大评级机构对新兴市场评级累计下调逾150次。

这个频率基本相当于每周一次，虽然各界冀望全球增长和商品价格上升能缓解压力，但这看来尚未成为现实。

根据标普首席主权分析师，该机构列入前景展望为负面的观察名单超过正面观察名单，比数为26和5，降评倾向为该机构历来之最。前景展望为负向，实际等同于发出降评预警。

惠誉去年调降20个新兴市场国家的评级，自今年初以来已下调七个国家的信评，包括土耳其、南非、沙特，并两度调降萨尔瓦多的评级。

那些行动过后，惠誉的负向展望名单中还有13个国家，它认为最糟糕的情况或许已经过去。不过穆迪仍有大约25个有待观察。

“单就很简单地看债务与GDP之比吧，新兴市场中多数国家的这个比率都在上升。”百达(Pictet)投资组合经理Guido Chamorro称。

“即便是新兴市场中已初露一些复苏端倪，但预计趋势仍要几年才能彻底翻转，因此评级机构仍在降评就并不意外了。”

政治阴谋以及经济增长低于一般水平也有一定的影响。

瑞银集团研究估计，19个最大的新兴经济体增长较发达经济体约高出1.6%。2009年时约高出7.5%。标普数据显示，这段期间新兴经济体评级平均下降约一个级距。

但一片黯淡中也有一些亮点。

标普上周将印尼主权债信评级上调至投资级[nL4S1IL32F]。俄罗斯有望再度回到投资级的行列；印度评级看似可能上调；穆迪称年底前可能再次调高阿根廷评级。

“展望负向的新兴经济体数量在2016年底达到高峰，目前正在减少。”惠誉全球主权评级主管麦克名(James McCormack)近来在演讲中指出。(完)