香港《明报》：调低评级影响深远 及时反驳减轻损害

（3月15日社评）

国际信贷评级机构穆迪先后降低中国和香港的政府信贷评级展望，同样由＂稳定＂调低为＂负面＂，内地当局和特区政府对此当然感到不快。这类评级机构的工作，历来都有争议；基于评级对国际投资者有一定影响，当局在批评穆迪之余，应该看到它的降级理据，是把内地经济景况和本港经济政治与内地的紧密联系看成负面因素，从而调低评级。严格而言，这是半杯水有半杯满还是只剩半杯的角度和心态问题，当局应该视之为提示或警惕，然后在未来一段日子，以实际表现证明穆迪调低评级是评估错误。

穆迪是美国机构，本月初调低了中国的政府信贷评级展望，主要指内地政府债务上升、资本外流和经济改革转型艰难产生不确定性等。观乎过去两年内地经济景况，穆迪这些理据不能说无的放矢。问题是内地经济增长、财政收支、外汇储备等，与不少国家地区相比仍然较好；穆迪唯独降低中国的评级，因而内地除了官方媒体撰文严辞批评，民间舆情则质疑穆迪的动机和目的，认为那是美国在南海炫耀军力之外，另辟战线，在金融领域对中国发难。

2008年美国＂次按＂爆煲而触发的金融海啸，国际评级机构被认为起着推波助澜作用。＂次按＂这类高风险金融产品，评级机构竟然给予高评级，使不知就里的投资者蒙受巨大损失；当时，评级机构的利益备受质疑，它们的公信力因而大打折扣。可以说，环绕国际评级机构的争议，历来从未间断，若这类涉及话语权性质的机构搀杂其他因素，有可能成为另类武器。穆迪调低中国的评级展望，折射出只要内地经济、财政等稍有状况，就会衍生意想不到的问题，说明中国在崛起过程中要面对和克服的挑战，可大可小，不能掉以轻心。

穆迪调低香港评级展望的理据，主要指香港与中国内地的信用质素紧密联系，体现在三方面：一是两地之间贸易联系极为密切；二是香港的银行体系参与内地业务；三是政治和体制领域，各方对＂一国两制＂存在不同解读。关于第一和第二两方面，不难理解，事实上香港对内地的依存度，已经超过其他国家地区，内地贸易和银行信贷出问题，香港将受到牵连。只是，穆迪的报告把香港与内地的关系描绘得十分负面，未来会否降低香港的Aa1评级，按报告表述可能与香港的政治情势有关。因此，穆迪调低香港评级展望，显示政治因素成为重点，这是一改以往的情况。

按穆迪报告的描述，中国因素对香港政治甚为负面，包括指内地一再重申＂一国两制＂而说明内地与香港存在强大政治联系，相关政策实施引起的压力，令香港政治风险增加。另外指称中国内地的影响力增加，香港的体制长远会失去部分独立性；报告特别认为明年的特首选举，社会压力会损害政府政策的有效性，等等。回归以来，各方面国际评价＂一国两制＂的实施，基本上予以正面看待；穆迪对＂一国两制＂现况和展望的评价，是少有的从负面角度阐述，这对国际社会会否产生影响，特别是报告对明年特首选举的说法，是否要企图起到促使作用，都值得关注。

穆迪调低中国内地和香港的信贷评级展望，其影响暂时未呈现出来。短期所见，最多是对港铁、机管局等有需要融资的机构，借贷或发债成本上升了。不过，要注意类似穆迪的信贷评级，对国际资金会起到引导作用，因为调低评级，即是风险提高，或会促使一些资金离开内地和香港。若遇到金融动荡的危机状况，更有可能加速资金流走。因此，穆迪今次举措对内地和香港的影响不在短期，应要看中长期，特别是金融世界处于危疑诡谲之际，影响将甚为深远。

特区政府和财政司长曾俊华对穆迪报告的回应，十分有必要。因为穆迪的报告从负面角度解读香港现况，它罔顾香港拥有良好经济基础、完善的金融监管制度、稳健的银行体系和非常健康的财政。另外，穆迪对香港政治只是基于观察的描述，并未提出证据显示内地干预香港内部事务，以证明香港行政、立法、司法机构的独立性减低了。观乎政府和曾俊华的回应，显得较实质。即使如此，穆迪报告的调低评级理据，仍然不能视若无睹，因为穆迪提出来之后，就有可能扩散，政府及时反驳，让国际社会有全面资料研判，可减低对香港构成的伤害。（完）