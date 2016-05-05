若不能解决老龄化相关支出膨胀 各国评级将被下调--标普

美联储理事布雷纳德警告 特朗普财政刺激政策有加剧通胀风险
路透华盛顿1月17日 - 美国联邦储备委员会(美联储)一位低利率政策的主要支持者周二表示，如果特朗普政府实施的赤字支出财政政策迅速提振经济，联储可能以更加积极的步伐升息。
路透伦敦5月5日 - 标准普尔周四表示，由于面临人口老龄化以及医疗保健和养老金支出不断膨胀，全球各国政府将必须改革福利制度，否则将面临债信评级下调。
标普对58个发达国家和新兴国家进行了分析，评估人口结构变化对经济产生的影响，结论是除非这些国家实施改革，以解决人口相关支出问题，否则到2050年，其中超过四分之一的国家债信评级将被降至“投机级”或垃圾级。
标普强调，各国政府面临严峻的平衡行动。
“因此政策必须解决医疗保健支出问题，以保证可持续性，同时还要防范老年人贫困风险以及社会不平等问题增加，”标普补充说道。(完)
(编译 杜明霞；审校 艾茂林)
路透华盛顿1月17日 - 美国联邦储备委员会(美联储)一位低利率政策的主要支持者周二表示，如果特朗普政府实施的赤字支出财政政策迅速提振经济，联储可能以更加积极的步伐升息。
路透纽约1月17日 - 美国司法部周二宣布，德意志银行(Deutsche Bank)已经签署协议，将以72亿美元与美国司法部达成和解，了结该行2008年金融危机之前销售有毒抵押证券一事。
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