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国际财经 | 2016年 5月 5日 星期四 18:35 BJT

若不能解决老龄化相关支出膨胀 各国评级将被下调--标普

路透伦敦5月5日 - 标准普尔周四表示，由于面临人口老龄化以及医疗保健和养老金支出不断膨胀，全球各国政府将必须改革福利制度，否则将面临债信评级下调。

标普对58个发达国家和新兴国家进行了分析，评估人口结构变化对经济产生的影响，结论是除非这些国家实施改革，以解决人口相关支出问题，否则到2050年，其中超过四分之一的国家债信评级将被降至“投机级”或垃圾级。

标普强调，各国政府面临严峻的平衡行动。

“因此政策必须解决医疗保健支出问题，以保证可持续性，同时还要防范老年人贫困风险以及社会不平等问题增加，”标普补充说道。(完)

(编译 杜明霞；审校 艾茂林)

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