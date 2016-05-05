若不能解决老龄化相关支出膨胀 各国评级将被下调--标普

标普对58个发达国家和新兴国家进行了分析，评估人口结构变化对经济产生的影响，结论是除非这些国家实施改革，以解决人口相关支出问题，否则到2050年，其中超过四分之一的国家债信评级将被降至“投机级”或垃圾级。