巴西经济：将推出一系列措施，应对评级下调后的挑战--巴西央行

路透里约热内卢3月25日 - 巴西央行周二表示，将继续应对标普下调该国评级后在国际上面临的挑战。

该行在声明中称，应对措施包括一套严格的宏观经济政策、灵活的汇率制度，以及通过使用流动性来缓和“资产价格出现的波动”。

标准普尔周一将巴西长期主权债信评等由BBB降至BBB-，这是标普投资级评级中的最低一档，指称该国财政恶化，未来数年经济前景增长低迷。 (完)