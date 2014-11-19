全球经济：标准普尔对中国房地产业和俄罗斯银行业发出警告

“销售持续低迷、融资成本上升，以及获得资金的渠道减少将冲击(中国)较小的地区性业者...因此，我们可能会在我们的低端评级区域看到更多下调，甚至是违约，”标普说。

标普在银行业分析中，强调指出俄罗斯是七大新兴市场国家中一大担忧。这些新兴市场国家还包括：中国、南非、巴西、墨西哥、土耳其和印度。

标普对俄罗斯银行业者的评级中，有近70%的展望为负面。负面展望意味着未来两年评级遭下调的可能性为三分之一。

“俄罗斯银行业者最易受到当前经营困境的影响，西方制裁和经济成长降低造成这种困难，”标普说，“我们认为2015年的主要风险是，风险成本和融资压力增加导致资本侵蚀。”(完)