全球经济：标准普尔对中国房地产业和俄罗斯银行业发出警告

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
“销售持续低迷、融资成本上升，以及获得资金的渠道减少将冲击(中国)较小的地区性业者...因此，我们可能会在我们的低端评级区域看到更多下调，甚至是违约，”标普说。
标普在银行业分析中，强调指出俄罗斯是七大新兴市场国家中一大担忧。这些新兴市场国家还包括：中国、南非、巴西、墨西哥、土耳其和印度。
标普对俄罗斯银行业者的评级中，有近70%的展望为负面。负面展望意味着未来两年评级遭下调的可能性为三分之一。
“俄罗斯银行业者最易受到当前经营困境的影响，西方制裁和经济成长降低造成这种困难，”标普说，“我们认为2015年的主要风险是，风险成本和融资压力增加导致资本侵蚀。”(完)
(编译 郑茵/杜明霞；审校 徐文焰/王兴亚)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。