背景资料：欧元区国家主权评级与未偿债务一览表

标题新闻：南非央行副总裁称央行不会干预汇市，自3月27日原财长从路演中被召回后兰特暴跌近12%
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路透法兰克福7月1日 - 以下为标准普尔、穆迪与惠誉三大评级机构及较小评级机构DBRS对欧元区国家主权评级情况一览表。
国家 标普 穆迪 惠誉 DBRS 未偿债务(10亿欧元)*
奥地利 AA+ s Aaa n AAA s AAA s 268
比利时 AA n Aa3 n AA s AA (high) n 371
塞浦路斯 SD Caa3 n B- n ---
爱沙尼亚 AA- s A1 s A+ s ---
芬兰 AAA s Aaa s AAA s AAA s 100
法国 AA+ n Aa1 n AAA n AAA s 1,845
德国 AAA s Aaa n AAA s AAA s 1,757
希腊 B- s C s B- s --- 159
爱尔兰 BBB+ s Ba1 n BBB+ s A (low) n 148
意大利 BBB+ n Baa2 n BBB+ n A (low) n 1,712
卢森堡 AAA s Aaa n AAA s --- 10
马耳他 BBB+ s A3 s A+ s --- 5
荷兰 AAA n Aaa n AAA n AAA s 389
葡萄牙 BB s Ba3 n BB+ n BBB (low)n 153
斯洛伐克 A s A2 n A+ s --- 38
斯洛文尼亚 A- s Ba1 n BBB+ n --- 19
西班牙 BBB- n Baa3 n BBB n A (low) n 800
注：
* 数据来源于路透
p：展望为正面
s：展望为稳定
n：展望为负面
投资级别 投机级别
标普 AAA,AA,A,BBB BB,B,CCC,CC,C,SD,D
穆迪 Aaa,Aa,A,Baa Ba,B,Caa,Ca,C
惠誉 AAA,AA,A,BBB BB,B,CCC,CC,C,RD,DDD/DD/D
注:标普与惠誉的'AA'级至'CCC'级可加上加号和减号，表示评级在各主要评级分类中的相对位置。(完) (编译 隋芬; 审校 高琦)
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路透伦敦4月10日 - 法国公债与德国公债的利差周一升至六周高位，因民调显示法国极左翼总统候选人Jean Luc Melenchon的支持率上升，令投资者感到不安。法国本月就将迎来第一轮大选投票。
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