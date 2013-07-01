背景资料：欧元区国家主权评级与未偿债务一览表

奥地利 AA+ s Aaa n AAA s AAA s 268

比利时 AA n Aa3 n AA s AA (high) n 371

塞浦路斯 SD Caa3 n B- n ---

爱沙尼亚 AA- s A1 s A+ s ---

芬兰 AAA s Aaa s AAA s AAA s 100

法国 AA+ n Aa1 n AAA n AAA s 1,845

德国 AAA s Aaa n AAA s AAA s 1,757

希腊 B- s C s B- s --- 159

爱尔兰 BBB+ s Ba1 n BBB+ s A (low) n 148

意大利 BBB+ n Baa2 n BBB+ n A (low) n 1,712

卢森堡 AAA s Aaa n AAA s --- 10

马耳他 BBB+ s A3 s A+ s --- 5

荷兰 AAA n Aaa n AAA n AAA s 389

葡萄牙 BB s Ba3 n BB+ n BBB (low)n 153

斯洛伐克 A s A2 n A+ s --- 38

斯洛文尼亚 A- s Ba1 n BBB+ n --- 19

西班牙 BBB- n Baa3 n BBB n A (low) n 800

p：展望为正面

s：展望为稳定

n：展望为负面

穆迪 Aaa,Aa,A,Baa Ba,B,Caa,Ca,C

注:标普与惠誉的'AA'级至'CCC'级可加上加号和减号，表示评级在各主要评级分类中的相对位置。(完) (编译 隋芬; 审校 高琦)