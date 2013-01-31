背景资料: 欧元区国家主权评级与未偿债务一览表

奥地利 AA+ Aaa AAA 262

比利时 AA Aa3 AA 360

塞浦路斯 CCC+ Caa3 B 8

芬兰 AAA Aaa AAA 92

法国 AA+ Aa1 AAA 1,716

德国 AAA Aaa AAA 1,756

爱尔兰 BBB+ Ba1 BBB+ 131

意大利 BBB+ Baa2 A- 1,668

卢森堡 AAA Aaa AAA 10

荷兰 AAA Aaa AAA 352

葡萄牙 BB Ba3 BB+ 155

斯洛文尼亚 A Baa2 A- 16

西班牙 BBB- Baa3 BBB 741

穆迪 Aaa,Aa,A,Baa Ba,B,Caa,Ca,C

注:标普与惠誉的'AA'级至'CCC'级可加上加号和减号,表示评级在各主要评级分类中的相对位置.(完) (编译 侯向明; 审校 艾茂林)