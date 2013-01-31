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债券 | 2013年 1月 31日 星期四 18:26 BJT

背景资料: 欧元区国家主权评级与未偿债务一览表

路透法兰克福1月31日 - 以下为标准普尔、穆迪与惠誉三大评级机构对欧元区国家主权评级的一览表.

国家 标普 穆迪 惠誉 未偿债务(10亿欧元)

奥地利 AA+ Aaa AAA 262

比利时 AA Aa3 AA 360

塞浦路斯 CCC+ Caa3 B 8

爱沙尼亚 AA- A1 A+ 1

芬兰 AAA Aaa AAA 92

法国 AA+ Aa1 AAA 1,716

德国 AAA Aaa AAA 1,756

希腊 B- C CCC 167

爱尔兰 BBB+ Ba1 BBB+ 131

意大利 BBB+ Baa2 A- 1,668

卢森堡 AAA Aaa AAA 10

马耳他 BBB+ A3 A+ 5

荷兰 AAA Aaa AAA 352

葡萄牙 BB Ba3 BB+ 155

斯洛伐克 A A2 A+ 34

斯洛文尼亚 A Baa2 A- 16

西班牙 BBB- Baa3 BBB 741

***长期信贷评级***

投资级别 投机级别

标普 AAA,AA,A,BBB BB,B,CCC,CC,C,SD,D

穆迪 Aaa,Aa,A,Baa Ba,B,Caa,Ca,C

惠誉 AAA,AA,A,BBB BB,B,CCC,CC,C,RD,DDD/DD/D

注:标普与惠誉的'AA'级至'CCC'级可加上加号和减号,表示评级在各主要评级分类中的相对位置.(完) (编译 侯向明; 审校 艾茂林)

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