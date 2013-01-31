背景资料: 欧元区国家主权评级与未偿债务一览表

美国债市：公债发行日程表
标售日 发行种类 宣布日 结算日 03/29/2017 两年期浮息债券 03/23/2017 03/31/2017 03/29/2017 七年期公债 03/23/2017 03/31/2017 04/03/2017 13周和26周期国库券 03/30/2017 04/06/2017 04/04/2017 四周期国库券 04/03/2017 04/06/2017 04/10/2017 13周和26周期国库券
路透法兰克福1月31日 - 以下为标准普尔、穆迪与惠誉三大评级机构对欧元区国家主权评级的一览表.
国家 标普 穆迪 惠誉 未偿债务(10亿欧元)
奥地利 AA+ Aaa AAA 262
比利时 AA Aa3 AA 360
塞浦路斯 CCC+ Caa3 B 8
爱沙尼亚 AA- A1 A+ 1
芬兰 AAA Aaa AAA 92
法国 AA+ Aa1 AAA 1,716
德国 AAA Aaa AAA 1,756
希腊 B- C CCC 167
爱尔兰 BBB+ Ba1 BBB+ 131
意大利 BBB+ Baa2 A- 1,668
卢森堡 AAA Aaa AAA 10
马耳他 BBB+ A3 A+ 5
荷兰 AAA Aaa AAA 352
葡萄牙 BB Ba3 BB+ 155
斯洛伐克 A A2 A+ 34
斯洛文尼亚 A Baa2 A- 16
西班牙 BBB- Baa3 BBB 741
***长期信贷评级***
投资级别 投机级别
标普 AAA,AA,A,BBB BB,B,CCC,CC,C,SD,D
穆迪 Aaa,Aa,A,Baa Ba,B,Caa,Ca,C
惠誉 AAA,AA,A,BBB BB,B,CCC,CC,C,RD,DDD/DD/D
注:标普与惠誉的'AA'级至'CCC'级可加上加号和减号,表示评级在各主要评级分类中的相对位置.(完) (编译 侯向明; 审校 艾茂林)
标售日 发行种类 宣布日 结算日 03/29/2017 两年期浮息债券 03/23/2017 03/31/2017 03/29/2017 七年期公债 03/23/2017 03/31/2017 04/03/2017 13周和26周期国库券 03/30/2017 04/06/2017 04/04/2017 四周期国库券 04/03/2017 04/06/2017 04/10/2017 13周和26周期国库券
路透纽约3月28日 - 美国公债收益率周二上涨，交易量低于平均水平，跟随美股跳涨走势，此前美国消费者信心指数急升至16年高位。
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