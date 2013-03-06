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债券 | 2013年 3月 6日 星期三 09:55 BJT

英国经济：没有任何好转，预算案事关其评级前景--标普

路透伦敦3月5日 - 标普欧洲、中东和非洲(EMEA)主权评级主管Moritz Kraemer周二指出，英国经济持续恶化，下月公布的预算案将帮助决定英国维持最高评级的可能性有多大。

“（英国经济）没有丝毫好转，”Kraemer在一次会议间隙对记者表示。

“我们认为预算案将包含政府未来政策路径的重要信息，我们将加以审视。”

标普对英国的评级为AAA，但评级展望为负面，意味着有三分之一的可能性降评。

穆迪今年2月22日成为下调英国最高评级的首家评级机构，指称该国经济前景疲弱。(完) (编译 石冠兰；审校 张涛)

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