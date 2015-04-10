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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 12:59 BJT

韩国评等：穆迪调高韩国评级展望至正面，指因债务管理改善

路透首尔4月10日 - 全球评级机构--穆迪周五确认韩国Aa3评等，并将评等展望自稳定调升至正面，指因该国对公共企业债务和外部债务的管理改善。

穆迪表示，这么做还因为韩国财政状况强劲。这表明未来数月韩国主权信用评等有可能会被上调。

“近期推出的政策已开始发挥作用，提高非金融国有企业的运行效率，并减轻其债务负担，”穆迪发表声明称。

“考虑到这些企业发挥的公共政策作用，而且他们的债务是政府资产负债表中一块规模庞大的或有债务，这种变化十分重要。”

韩元兑美元 削减早盘大多跌幅，一度高见1,093.2，盘中低位为1,097.2。韩国股市 续涨，日内上涨1.2%。

“这将帮助(韩国)更加有别于大宗商品出口国等其他部分新兴市场，”现代证券分析师Rhoo Yong-seok称。(完) (编译 许娜；审校 张涛)
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