纽约居民抱怨称“老鼠正在占领纽约”

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透纽约10月22日（记者 Barbara Goldberg） - 纽约官员周四称，年初至今，纽约311热线中有关老鼠的投诉超过了2.4万次，达到了近年来的高点。
“老鼠正在占领纽约，”纽约市政府审计官Scott Stringer对路透说道。“我这辈子都生活在纽约，从来没见过情况这么糟糕……我在回家的路上看到过老鼠，它们直立着，说‘早上好，审计官先生’。”
纽约市长白思豪的发言人Natalie Grybauskas表示，截至周三，今年有关老鼠的投诉已经达到24,475次，高于2014年的20,545次和2013年的19,321次。
Grybauskas指出，这只是针对地面上的老鼠，对地铁内老鼠的投诉被导向大都会运输署，不经过311热线。
纽约卫生部门专家Carolyn Bragdon表示，2014年2月起投入使用的311手机应用有一定的助推作用，该应用让投诉更加容易。
“每次推出新的投诉方式，往往会看到投诉量增加，”Bragdon说道。“90%的投诉增加量与该应用有关。”
“就好像没有这个应用以前大家都不知道这回事似的，情况根本不是这样，”Stringer说道。“这是纽约市卫生部门工作不力的结果。”
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透阿姆斯特丹8月9日 - 荷兰奥运代表团称，该国体操选手Yuri van Gelder在晋级吊环决赛后，彻夜外出饮酒，“严重”违反队内纪律，已经被驱逐出队。
路透里约热内卢8月8日 - 巴西人把足球迷式的激烈态度也带进了周一的里约奥运会赛场，他们疯狂地为本国运动员加油欢呼，同时对竞争对手毫不留情地起哄和嘲弄，这使那些不习惯这种“偏心眼”行为的奥运健儿感到很不舒服。