纽约居民抱怨称“老鼠正在占领纽约”

路透纽约10月22日（记者 Barbara Goldberg） - 纽约官员周四称，年初至今，纽约311热线中有关老鼠的投诉超过了2.4万次，达到了近年来的高点。

“老鼠正在占领纽约，”纽约市政府审计官Scott Stringer对路透说道。“我这辈子都生活在纽约，从来没见过情况这么糟糕……我在回家的路上看到过老鼠，它们直立着，说‘早上好，审计官先生’。”

纽约市长白思豪的发言人Natalie Grybauskas表示，截至周三，今年有关老鼠的投诉已经达到24,475次，高于2014年的20,545次和2013年的19,321次。

Grybauskas指出，这只是针对地面上的老鼠，对地铁内老鼠的投诉被导向大都会运输署，不经过311热线。

纽约卫生部门专家Carolyn Bragdon表示，2014年2月起投入使用的311手机应用有一定的助推作用，该应用让投诉更加容易。

“每次推出新的投诉方式，往往会看到投诉量增加，”Bragdon说道。“90%的投诉增加量与该应用有关。”

“就好像没有这个应用以前大家都不知道这回事似的，情况根本不是这样，”Stringer说道。“这是纽约市卫生部门工作不力的结果。”

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